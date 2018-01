Biathlon Dahlmeier hat Olympia fest im Visier

Biathletin steigert ihre Form Stück für Stück. Im Massenstart belegt sie in Ruhpolding Platz zwei

Beim Weltcup in Ruhpolding sind der Sieg in der Staffel am Samstag und Platz zwei im Massenstart von Laura Dahlmeier gestern die besten Platzierungen. Eine Analyse der deutschen Frauen knapp vier Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang.