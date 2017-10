Fußball DFB-Pokal: Schalke, Gladbach, Leverkusen und Paderborn erreichen das Achtelfinale

Die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen setzten sich in ihren Pokal-Duellen durch. Außerdem besiegte Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn den Zweitligisten VfL Bochum.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf siegte das Team von Dieter Hecking am Dienstagabend durch ein Tor von Thorgan Hazard mit 1:0 (0:0). Ohne Probleme weiter kam der FC Schalke 04 mit einem 3:1 (2:0) bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Noch ein Tor mehr gelang Bayer Leverkusen beim 4:1 (1:0) gegen Union Berlin. Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn besiegte den Zweitligisten VfL Bochum mit 2:0 (1:0) und steht damit ebenfalls in der Runde der letzten 16.



Schalke ungefährdet im Pokal-Achtelfinale - 3:1 bei Wehen Wiesbaden



Mit einem abgezockten Auftritt ist der FC Schalke 04 ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und seinem Traumziel Berlin einen Schritt näher gekommen. Der Fußball-Bundesligist landete am Dienstagabend im Zweitrundenspiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden einen ungefährdeten 3:1 (2:0)-Sieg und blieb im vierten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Franco di Santo in der 26. Minute und Guido Burgstaller mit einem Doppelpack (30./53.) erzielten die Tore für den fünfmaligen Cupgewinner von Trainer Domenico Tedesco. David Blacha (76.) besorgte den Ehrentreffer für den Außenseiter. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Bayers Aufwärtstrend hält an: Nach Sieg gegen Union im Achtelfinale

Drei Tage nach dem furiosen Offensiv-Feuerwerk in Mönchengladbach hat Bayer Leverkusen seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Beim 4:1 (1:0) gegen den Zweitligisten Union Berlin zauberten die Rheinländer zwar nicht wie beim 5:1 im rheinischen Derby, kamen aber dennoch hochverdient weiter. Nationalspieler Julian Brandt (36.) mit einem sehenswerten Treffer nach Solo mit dem Außenrist, 19-Millionen-Neuzugang Lucas Alario (58.), Wendell per Elfmeter (89.) und 4:1 Charles Aranguiz (90.+2) schossen die Treffer für Bayer. Die Mannschaft hatte sich im Vorjahr in der 2. Runde beim Drittligisten Sportfreunde Lotte blamiert. Der Elfmeter war zweifelhaft, Union-Spieler Christopher Trimmel traf der Ball. Gelb-Rot gab es noch für Stephan Fürstner (90.+1). Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Gladbach nach Pokalfight im Achtelfinale: 1:0 in Düsseldorf



Borussia Mönchengladbach hat in einem umkämpften Westderby die Siegesserie von Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gestoppt und das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Bundesliga-Achte gewann drei Tage nach der 1:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) bei den Düsseldorfern, die zuvor in der 2. Liga fünf Siege nacheinander geschafft hatten. Im vierten Pokal-Duell mit Fortuna war es der erste Sieg für den Nachbarn aus Mönchengladbach. Vor 52 500 Zuschauern in der ausverkauften Esprit- Arena erzielte Thorgan Hazard (52.) den Siegtreffer für die Gäste. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!

Drittligist Paderborn bezwingt auch klassenhöhere Bochumer



Dem SC Paderborn ist eine weitere Überraschung im DFB-Pokal gelungen. Der Fußball-Drittligist besiegte am Dienstagabend in der zweiten Pokalrunde Zweitligist VfL Bochum mit 2:0 (1:0). In der erste Runde hatte Paderborn schon den höherklassigen FC St. Pauli (2:1) bezwungen. Dank der Treffer von Sven Michel (7. Minute) und Massih Wassey (85.) erreichte der Drittliga-Spitzenreiter zum zweiten Mal nach 2004 das Achtelfinale. Bitter für die Bochumer: Felix Bastians (68.) verschoss einen Handelfmeter und Jan Gyamerah sah die Gelb-Rote Karte (70.). Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!