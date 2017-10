Sport DFB-Pokal: Freiburger Sieg mit Dresdener Unterstützung

Der SC Freiburg steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. 17 800 Zuschauer sahen am Mittwochabend in Runde zwei einen 3:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Kurzer Rückblick in den Herbst 2016. In der 2. Pokalrunde empfängt der SC Freiburg den Zweitligisten SV Sandhausen, SC-Trainer Christian Streich verzichtet auf mehrere Stammspieler, muss das im Laufe der Partie korrigieren, doch am Ende steht der Freiburger K.o. im Elfmeterschießen.



Das sollte diesmal nicht passieren. Darum schickte Streich gegen den Zweitligisten Dresden bis auf Torhüter Alexander Schwolow und Janik Haberer – für die spielten Rafael Gikiewicz im Kasten und Nils Petersen im Angriff – die bestmögliche Formation auf den Rasen. Den dritten Wechsel im Vergleich zum Bundesliga-1:1 gegen Hertha BSC musste der Freiburger Coach zwangsläufig vornehmen, weil sich Verteidiger Philipp Lienhart gegen Belrin schwer verletzt hatte – für ihn war der 21-jährige, aus Kaiserslautern gekommene Robin Koch am Ball.



Ein Erfolgserlebnis solle das Pokalspiel bringen, hatte Streich vorher erklärt. Damit seine Kicker Selbstvertrauen aufbauen für den Bundesliga-Alltag, der am Sonntag (18.00 Uhr) das Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart vorsieht. Nach verhaltenem Beginn gab es binnen 60 Sekunden die ersten beiden Torchancen. Nach Eckball von Julian Schuster kam Mike Frantz zum Kopfball, doch konnte Dresdens Torwart Marvin Schwäbe klären (11.). Auch beim Schuss von Florian Niederlechner war Schwäbe zur Stelle (12.).



Auch die Sachsen suchten den Weg nach vorne. Nach einem Fehler von Marco Terrazzino kam Lucas Röser zum Abschluss, doch blockte Schuster ab (13.). Und als Sascha Horvath von der Strafraumgrenze aus abzog, war Gikiewicz aufmerksam (24.). Danach diktierte der Erstligist das Geschehen und hatte Torgelegenheiten im Drei-Minuten-Takt. Wieder nach Eckstoß von Schuster wäre Caglar Söyüncüs Kopfball ins Tor gegangen, wenn nicht Dynamo-Stürmer Erich Berko das rechte Toreck abgesichert hätte (33.). Dann ging Christian Günter im Zweikampf mit Florian Ballas zu Boden und forderte Elfmeter (36.), doch stattdessen bekam er von Schiedsrichter Benjamin Brand eine Ermahnung. Schließlich traf Petersen aus zehn Metern den Ball nicht richtig und Schwäbe blieb locker Sieger (39.).



Die zweite Halbzeit begann schlecht für den SC Freiburg. Koch verlor das Laufduell gegen Berko, Gikiewicz konnte den Ball nicht festhalten und zu allem Überfluss stupste Schuster die Kugel auch noch blind nach vorne, anstatt sie einfach mal wegzudreschen. Rico Benatelli sagte mit einem gefühlvollen Heber ins leere Tor Dankeschön – 0:1 nach 48 Minuten.



Ein Schock? Nein, eher ein Weckruf, denn nun gingen die Gastgeber forscher zur Sache – und bekamen sogleich Hilfe vom Gegner. Aios Aosman und Philip Heise vertändelten am Strafraum den Ball an Niederlechner, der passte auf Petersen und schon hieß es 1:1 (51.). Zehn Minuten später verlor erneut Aosman vor dem Sechzehner den Ball an Nicolas Höfler, dann foulte er ihn und Schuster zirkelte den Freistoß zum 2:1 ins linke Eck (62.). Die endgültige Entscheidung fiel in der 81. Minute und wieder mit Dresdener Beistand. Torwart Schwäbe spielte den Ball in die Füße des eingewechselten Yoric Ravet, dessen sofortige Flanke schob der ebenfalls eingewechselte Haberer ins Tor. Das 3:1, das Erfolgserlebnis – ob auch das Selbstvertrauen gewachsen ist, muss sich freilich erst noch zeigen.