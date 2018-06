Vor 40 Jahren 3:2-Triumph bei WM gegen Deutschland. Das Spiel von Cordoba ist bei unseren Nachbarn unvergessen. Erinnerungen an Mythos vor dem Test am Samstag in Klagenfurt

Es ist nur ein Testspiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft morgen gegen Österreich (18.00 Uhr/ZDF) bestreiten wird. Wichtiger als das Ergebnis wird sein, ob Manuel Neuers Gesundheit mitmacht, wer sich für den finalen Kader aufdrängt, was bereits funktioniert und was nicht. Moment, ein normales Spiel gegen Österreich? Gibt es nicht. Seit diesem einen Spiel vor 40 Jahren, das heute einfach nur als Schmach von Cordoba bekannt ist. Oder als Wunder von Cordoba – je nach Ansicht. Und so kam es dazu:

Titelverteidiger Deutschland stand bei der Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien nach zwei Unentschieden in der zweiten Finalrunde mächtig unter Druck – um das Endspiel noch zu erreichen, musste der Weltmeister seine letzte Partie in der Gruppe A gegen Österreich mit mindestens fünf Toren Differenz gewinnen. Gleichzeitig durfte das andere Gruppenspiel Holland gegen Italien keinen Sieger finden. Bei einem Erfolg gegen die Österreicher mit weniger als fünf Toren Unterschied oder einem Unentschieden winkte der Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön immerhin noch der Einzug in das „kleine Finale“ um Platz drei.

Weitere Informationen Im Familienkreis: Die Schmach von Cordoba ist plötzlich ganz nah

Für das österreichische Nationalteam hingegen ging es in der Begegnung gegen Deutschland um nichts mehr, denn die Österreicher hatten gegen Holland und Italien verloren. Im deutschen Lager zeigte man sich deshalb fest davon überzeugt, den „kleinen Bruder“ ohne allzu große Mühe bezwingen zu können. Allenfalls über die Höhe des Sieges wurde noch diskutiert. „Klar, die putzen wir weg, 5:0 oder 6:0“, tönte Mannschaftskapitän Berti Vogts. Solche Prognosen hatten zur Folge, dass sich die Spieler aus der Alpenrepublik in ihrer Ehre verletzt fühlten. Die österreichische Mannschaft dachte daher nicht im Traum daran, sich den Deutschen kampflos zu ergeben. „Wir werden kämpfen bis zum Umfallen“, versprach Teamchef Helmut Senekowitsch. Auch Hans Krankl, der Mittelstürmer von Rapid Wien, kündigte heftigen Widerstand an: „Was, fünf Tore woll’n s‘ gegen uns machen? Nur über unsere Leiche!“

Eigentor durch Berti Vogts zum 1:1

Zunächst jedoch schien für den Favoriten am 21. Juni 1978 in Cordoba alles nach Plan zu laufen. Unter Argentiniens postkartenblauem Himmel erzielte Stürmerstar Karl-Heinz Rummenigge nach 19 Spielminuten den deutschen Führungstreffer. Aber ausgerechnet Berti Vogts, der vor der Partie so große Töne gespuckt hatte, leitete die Wende in diesem Spiel ein. In der 59. Minute unterlief dem Mönchengladbacher Abwehrspieler ein Eigentor – 1:1. Und es kam noch schlimmer: Hans Krankl, mit 41 Treffern Europas bester Torschütze der Saison 1977/78, brachte die Österreicher mit einem Schuss in den Winkel in Führung. Zwar konnte Hölzenbein nur 80 Sekunden später ausgleichen, doch zwei Minuten vor Spielende versetzte Krankl dem Weltmeister den K.o.-Schlag. Der gelernte Kfz-Mechaniker ließ Rüssmann wie einen Schulbuben stehen, umspielte auch noch Kaltz und schoss den Ball unhaltbar für Sepp Maier ins Netz. Edi Finger, der Reporter des Österreichischen Rundfunks, geriet völlig aus dem Häuschen: „Toor! Toor! Toor! Toor! Toor! Tor! I werd‘ narrisch! Krankl schießt ein, 3:2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir fall‘n uns um den Hals, da Kollege Riepl, da Diplom-Ingenieur Posch, wir busseln uns ob. 3:2 für Österreich durch ein großartiges Tor unseres Krankl!“

Fingers ekstatischer Jubel war verständlich, denn die letzten Siege Österreichs gegen den Fußball-Erzfeind datierten aus dem Jahre 1931. Damals hatte das Team um den legendären Matthias Sindelar den Deutschen zwei Niederlagen beigebracht – 6:0 in Berlin und 5:0 in Wien. In den darauf folgenden 47 sieglosen Jahren waren die Österreicher von ihrem Nachbarn nur über die Schulter angeschaut worden. Kein Wunder, dass die österreichischen Spieler ihren Triumph nun auskosteten. Hans Krankl lästerte: „Deitschland hot Glück g‘hobt, dass i heit ned in Form woar.“ Der Erfolg gegen den Titelverteidiger versetzte die österreichische Nation in einen Freudentaumel. Nach dem Spiel begann in Wien ein Autohupkonzert. Auf den Straßen gab es Siegesfeiern, wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Die Zeitungen des Landes überschlugen sich in ihren Artikeln vor Begeisterung und sprachen vom „Wunder von Cordoba“. In Deutschland dagegen herrschte Fassungslosigkeit. „2:3! Riesenblamage gegen Österreich!“, titelte „Bild“ und veröffentlichte aus Rache Krankls Privatnummer.

Das Spiel wurde zum Mythos

Im Laufe der letzten 40 Jahre – Österreich gewann gegen Deutschland lediglich noch 1986 einmal ein Freundschaftsspiel – hat sich das 3:2 von Cordoba fest im kollektiven Gedächtnis der Österreicher verankert. Viele Menschen wissen, wo sie das Spiel verfolgten oder das Ergebnis erfuhren. Cordoba wurde zum Mythos. Bis heute blüht der österreichische Fußballfan auf, sobald das magische Wort fällt. Im Wiener Bezirk Floridsdorf erinnert seit einigen Jahren der „Cordobaplatz“ an jenes sporthistorische Ereignis, das im Juni 1978 die Alpenrepublik narrisch werden ließ. Was bleibt Fußball-Österreich – dessen Nationalmannschaft dieses Jahr zum fünften Mal in Folge nicht an einer WM teilnimmt – auch anderes übrig, als in alten Zeiten zu schwelgen?