Fußball Christian Streich lässt Dampf ab nach einem ungerechten Tag

Nach dem 1:1 gegen Berlin ist Freiburgs Trainer angesäuert. Christian Streich widerspricht Hertha-Coach Dardai, hat Sarkasmus für den Videoschiedsrichter und geißelt Pfiffe einiger Fans.

Es ist das Spiel nach dem Spiel. Pressekonferenz. Die Trainer ziehen Bilanz, kritisieren, loben, natürlich aus eigener Sicht und somit subjektiv. Der Gästecoach darf beginnen, so will es die Etikette. Also setzt Pal Dardai zu einem Monolog an, aus seinem Gesicht grüßt die pure Zufriedenheit, als wäre er in Gedanken schon wieder in seinem gemütlichen Zuhause, wo er dann und wann mit feinen Speisen und edlen Tropfen aus dem eigenen Weinkeller schöne Erlebnisse feiert. Gerne auch mal mit einer gebratenen Wildsau, wenn der Vater aus Ungar eine selbst geschossene mitbringt. Am Ende seiner Ausführungen urteilt der Hertha-Trainer, das 1:1 sei ein korrektes Resultat gewesen und der Punkt für seine Mannschaft verdient. Grinsen, fertig , servus.

Das ist zu viel für Christian Streich. Zwar schätzt er den Kollegen Dardai, aber ein verdienter Punktgewinn für ein Team, das die meiste Zeit nichts Konstruktives zum Spiel beigetragen hatte? „Ich bin nicht so ganz der Meinung vom Pal“, sagt der Freiburger Trainer, „heute hätte nur eine Mannschaft verdient gehabt zu gewinnen.“ Klar, seine, der Sportclub. Das Lippenschürzen, das Kopfschütteln, das Augenrollen – da ist Vorsicht geboten, denn Christian Streich ist angefressen. Weil es keinen Sieg gab, trotz vieler Möglichkeiten vor und nach dem Elfmetertor von Janik Haberer zum 1:0 (52.). Weil der knappe Vorsprung neun Minuten vor dem Ende verloren ging, durch den zweiten Elfmeter, den die Berliner innerhalb vier Minuten zugesprochen bekommen hatten. Weil es absolut doofe Situationen waren, die zu den Strafstößen geführt hatten. Kapitän Julian Schuster, der den Ball ins Toraus laufen lassen will, den heranpreschenden Maier nicht wahrnimmt und ihm, zack, den rechten Arm ins Gesicht schwingt. Ja, gibt Streich zu, „kann man geben“. Er meint: muss man aber nicht. Dann die Fußspitze von Nicolas Höfler, die den Fuß Selkes leicht touchiert, worauf der Berliner zu Boden geht, als sei ein Blitz in ihn gefahren. Nein, der Selke hatte schon vor der Berührung zum Sturzflug angesetzt, „wie der abgehoben hat“, sagt Streich, und wenn sein Blick in diesem Augenblick etwas ausdrückt, dann ist es Verachtung, „super geflogen“.

Den ersten Elfmeter hatte Schiedsrichter Guido Winkmann verhängt, das kann Freiburgs Übungsleiter akzeptieren, „auch wenn da schon Theater dabei war“. Aber der zweite Pfiff geht ihm komplett gegen den Strich. Winkmann steht nahe dabei, hat freie Sicht – und lässt weiterspielen. Erst mit Verspätung deutet er doch auf den Elfmeterpunkt, nachdem ihn aus Köln Videoassistent Felix Brych umgestimmt hatte. Laut Reglement hätte der seinen Mund halten müssen, da es sich um eine Kann-Entscheidung handelte – und die soll der Unparteiische vor Ort bewerten. „Ich sag’ nix mehr dazu, es ist müßig“, knurrt Streich. Ob er sich irgendwann mit dem Videobeweis anfreunden könne, wird er gefragt. „Ich freue mich dann, wenn am Ende nicht 30 Situationen gegen uns und zehn für uns entschieden worden sind.“ Er sagt es nicht, aber er meint: Das läuft derzeit total schief.

Streich könnte Schluss machen. Aber angesäuert ist er auch angriffslustig. Und so nimmt er sich die Zuschauer vor, die früh im Spiel gepfiffen hatten, weil ihnen das Gebotene nicht gefiel. Solche Zeitgenossen hält der Fachmann für ahnungslos. „Wir spielen Fußball und die Berliner stehen mit elf Mann hintendrin. Wenn wir da unkonzentriert nach vorne spielen, kriegen wir einen Konter nach dem anderen“, doziert Streich, „da muss man geduldig sein und immer wieder quer spielen, bis sich irgendwann die Chance auf den Pass nach vorne ergibt.“ Klar weiß auch er, dass das dann bisweilen nicht sonderlich attraktiv aussieht, „aber wir sind doch auf diese Weise oft durch- und zu vielen Chancen gekommen“. Die Pfiffe? Ein Unding! „Das ist nicht so gut für 20-Jährige“, erklärt Streich, er meint die Innenverteidiger Caglar Söyüncü und Philipp Lienhart, „da werden die doch unruhig, unsicher.“ Dabei würden die Burschen doch alles raushauen, ohne Rücksicht auf Verluste – wie Lienhart zum Beispiel, der sich im Zweikampf kurz vor Schluss eine Sehnen- und Muskelverletzung im Knie zuzog und nun wochenlang pausieren muss. Streichs Hand kracht auf den Tisch. Und, wie bitte, es seien ja nur wenige Pfiffe gewesen? „Das macht es doch nicht besser“, kommt die Antwort und wieder saust die Faust auf den Tisch. Und, wie bitte, es hätten auch nur wenige Zuschauer gepfiffen? „Ja, ja, stimmt“, grummelt Streich, „und so haben die wenigen ja auch zu viel Aufmerksamkeit bekommen.“ Faust, die dritte.

Kurze Pause, Ruhe im Saal. Eigentlich, meint Freiburgs Trainer dann noch, hätten sie es nämlich richtig gut gemacht – und eine Belohnung verdient gehabt. „Deshalb ist das Ergebnis am Ende einfach völlig daneben für uns.“

Manchmal braucht Streich das. Frust abbauen, auch mal ein bisschen lästern. Geradeaus, weil ehrlich. Und weil er sich immer vor, hinter oder neben seine Spieler stellen wird, so eben, wie es gerade erforderlich ist. Als dies alles gesagt ist, geht es dem Mann besser. Beim Gang in die Nische des Presse-raums, wo die Espressomaschine steht, huscht Christian Streich tatsächlich ein Lächeln übers Gesicht. Das Spiel nach dem Spiel ist beendet.