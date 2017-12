Fußball Caglar Söyüncü und der verpasste Freiburger Sieg

Nach einer fulminanten Woche hat Freiburg die Abstiegsränge hinter sich gelassen. In Augsburg wäre fast wieder einen Sieg gelungen, doch dazu patzte ein Spieler zu oft

Christian Günter war der Erste im Freiburger Lager, der nach dem kuriosen Spiel in Augsburg seine Sprache wiederfand. 3:1 hatte der Sportclub nach 90 Minuten geführt, als Schiedsrichter Christian Dingert die Nachspielzeit ausrief. Drei Minuten später stand es 3:3 und nicht nur der Linksverteidiger fühlte sich an das Spiel am Wochenende zuvor erinnert, als der SC aus einem 0:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg gemacht hatte: „Wir haben heute das erlebt, was wir in Köln selber geschafft haben“, sagte Günter und begann zu erklären. Die „Staffelung“ sei „verlorengegangen“, die „Ordnung“ habe „gefehlt“. Und nein, es gebe keinen Spieler, der sich Vorwürfe machen müsse. „Es muss keiner ein schlechtes Gewissen haben.“ Nun ja: Caglar Söyüncü war an allen Gegentoren beteiligt – auch an den Gegentreffern in der Nachspielzeit, die den sicher geglaubten Auswärtssieg zunichte machten. Zwei präzise Flanken von Philipp Max und Michael Gregoritsch genügten und der dreifache Torschütze Alfred Finnbogason stand so frei, dass er nur noch einnicken musste (90.+1./90.+3). Zugeteilt war jeweils Söyüncü, der in den vergangenen eineinhalb Jahren oft sein Talent unter Beweis gestellt hat, dessen Aussetzer aber auch immer wieder zu Elfmetern und Gegentreffern führten.

In Augsburg hatte er schon beim Führungstreffer, der nach 54 Sekunden fiel, einen Pass von Caiuby durchrutschen lassen. Später verursachte er mit einem plumpen Foul an Marcel Heller einen Elfmeter, den Dingert nach Konsultation der Fernsehbilder zurücknahm, weil er zuvor im Mittelfeld ein Handspiel von Finnbogason übersehen hatte. Dass das 30 Sekunden zuvor stattgefunden hatte, wird die Diskussionen um den Videobeweis nicht leiser werden lassen. Wenn SC-Trainer Christian Streich nach der Partie dennoch ein versöhnliches Fazit zog, lag das daran, dass sein Team auch im dritten Spiel der englischen Woche vieles gutgemacht hatte und zwischen der 20. und der 80. Spielminute das deutlich bessere Team war. Günter (20.) sowie Nils Petersen (48./65.) steuerten dabei die Treffer bei.

Für Petersen war die englische Woche mit sechs Toren in drei Spielen besonders ergiebig. Nach dem 14. Spieltag belegte der Sportclub mit mickrigen 12 Zählern den Relegationsrang. Nun, nach Siegen gegen Köln und Gladbach und dem Remis in Augsburg rangiert man auf Rang 13 und hat sich den Respekt der Branche zurückerobert. Tatsächlich ist es wohl vor allem die neue Offensivkraft der Badener, die für einen versöhnlichen Ausklang der Hinrunde gesorgt hat. Nach der schweren Verletzung von Florian Niederlechner, der wohl erst in der neuen Saison wieder zum Einsatz kommt, übernahm Petersen ab dem 11. Spieltag die Verantwortung als (meist) einzige Sturmspitze und traf bislang acht Mal. Auch Tim Kleindienst, der am Samstag alle drei Treffer vorbereitete und Yoric Ravet spielten zu Saisonbeginn keine größere Rolle. Doch seit einigen Wochen bilden sie mit Petersen einen derart eingespielten Offensivverbund, dass sich mancher Beobachter fragt, ob Sportdirektor Jochen Saier in der Winterpause nach einem Ersatz für Niederlechner fahnden muss. Noch vor wenigen Tagen hätte man dem Sportclub eine Runderneuerung auf drei, vier Positionen empfohlen. Kein Wunder also, dass es nicht lange dauerte, bis Trainer Streich wieder gut gelaunt dreinblickte: „Wenn mir vor zehn Tagen einer gesagt hätte, dass wir vor Weihnachten 19 Punkte haben, hätte ich`s nicht geglaubt. Hier zu gewinnen wäre wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig gewesen.“