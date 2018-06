Fußball Bumbum! Fußball und Sex!

Mexikos Spieler feiern eine Orgie. Wir erinnern an legendäre Aussagen zum brisanten Thema.

Ay, caramba! Heute müssen wir unseren Fußballfreunden aus Mexiko mal eins auf den Sombrero geben. Also: Ándale – auf geht’s: Spieler der mexikanischen Nationalmannschaft sollen ihren Aufbruch zur Weltmeisterschaft angeblich mit einer wilden Orgie gefeiert haben, an der auch 30 Damen eines Escortservices beteiligt gewesen sein sollen. Mexikos Fußball-Verband, der solches Verhalten in der Vergangenheit schon mal mit Spielsperren ahndete, zeigte sich allerdings nachsichtig und verbuchte die Party als Freizeitverhalten.

Was wir dazu zu sagen haben? Wir verzichten jetzt mal auf den moralischen Zeigefinger wegen der Escortdamen. Nur so viel: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und vor dem Spiel ist Sex zwar erlaubt (Berti Vogts: „Nur in der Halbzeit, da geht nix“), aber es muss ja auch nicht unbedingt sein, selbst wenn Maradona angeblich Kopfweh von zu langer Abstinenz bekam. Nun, es gibt ja schließlich alternative Befriedigungsformen. Fußball etwa, wie praktisch! Paul Ince, Nationalspieler von England in den 90er-Jahren, befand beispielsweise: „Tackling ist viel schöner als Sex!“ Auch Jürgen Klinsmann bezog einst Stellung – also zu der Thematik: „Der Druck entlädt sich beim Torschuss – ein Wahnsinns-Feeling. So ähnlich wie beim Sex.“ Unvergessen auch das Zitat des ehemalige Nationalspielers Steffen Freund: „Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: ‚Komm Steffen, zieh deine Sachen aus, jetzt geht’s los.’“

Ailton, legendärer Kugelblitz zu Bremer Zeiten, brachte das Motto für die nächsten Wochen allerdings am besten auf den Punkt: „Totale Konzentration auf Fußball. Ohne Sex, ohne Bumbum. Orgasmus nur, wenn ich schieße Tor. Tor. Bumbum.“ Ja, bumbum!