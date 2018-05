vor 1 Stunde Ralf Mittmann Exklusiv Fußball Bobic' starke Nummer in Frankfurt

Adolf "Adi" Hütter wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Damit ist Sportdirektor Fredi Bobic ein echter Coup gelungen, weil in allen medialen Spekulationen um die Nachfolge des zum FC Bayern wechselnden Trainers Niko Kovac der Name des 48-jährigen Vorarlbergers nicht auftauchte. Und es ist ein guter Name, denn Hütter hat gerade eben Young Boys Bern zum Schweizer Meistertitel geführt – nach 32-jähriger Berner Abstinenz.