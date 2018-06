30.12.2016 13:57 Marco Scheinhof Sport Blog zum Neujahrsspringen: Daniel Andre Tande holt sich den Sieg - Eisenbichler Vierter

Zum 65. Mal findet die Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich statt. SÜDKURIER-Sportredakteur Marco Scheinhof ist heute vor Ort in Garmisch-Partenkirchen. In diesem Blog berichtet er aktuell und wirft für Sie einen Blick hinter die Kulissen.