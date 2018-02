Olympia Bittere Stunden für Steffi Böhler

Die deutsche Langlaufstaffel der Frauen verpasste es, den Medaillengewinn von Sotschi 2014 zu wiederholen und läuft auf Platz sechs. Die Schwarzwälderin Böhler gibt sich als Startläuferin kritisch mit ihrer Leistung und ist enttäuscht.

Es ist ein ganz bitterer Moment für Steffi Böhler. Für sie, die in ihrem Leben schon so viel erlebt hat. Eine Krebsdiagnose, die Heilung, sportliche Erfolge und Rückschläge. Und nun dieser Abend von Pyeongchang. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Sport noch einmal solche Emotionen erleben muss“, sagt die 36-Jährige. Was ist passiert? Die Langläuferin des SC Ibach ist als erste Starterin in der Staffel vorgesehen. Die Erwartungen sind hoch. Wenn überhaupt, scheint für das deutsche Langlauf-Team in diesem Wettbewerb eine vordere Platzierung möglich. „Ich habe versucht, so locker wie möglich ins Rennen zu gehen“, sagt Böhler. Doch dann geht alles schief. Mit 52 Sekunden Rückstand übergibt sie an ihre Teamkollegin Katharina Hennig, das Rennen ist hier schon gelaufen, die Spitze zieht davon. Das hohe Tempo kann Böhler nicht mitgehen. „Das tut natürlich sehr weh“, sagt sie. Im Einzelrennen kämpft man für sich. Läuft es nicht, muss man es mit sich selbst ausmachen. In der Staffel aber leiden drei Kolleginnen mit, am Ende wird es Rang sechs.

Vorwürfe aber gibt es keine. Ganz im Gegenteil. „Das Team ist super“, sagt Böhler am Sonntag. Sie hat einen Tag gebraucht, um das Geschehen einigermaßen zu verdauen. Ganz ist es noch nicht geschafft. „Es hat schon eine Weile gedauert, bis die Tränen getrocknet waren“, sagt die erfahrene Langläuferin. Die Erste, die sie in den Arm nimmt, ist Katharina Hennig. Sie hatte als Startläuferin bei der WM vor einem Jahr in Lahti ein ähnliches Erlebnis. Damals hatte Böhler sie getröstet, nun ist es umgekehrt. Der Zusammenhalt tut gut.

Über die Gründe für ihre Leistung kann Böhler nur rätseln. Schon ihre ersten zwei Rennen in Pyeongchang sind nicht optimal. „Da stehe ich selbst vor einem Fragezeichen“, sagt sie. Das Material sei nicht ideal gewesen, als Ausrede will sie das aber nicht nutzen. Vor Olympia hatte sie zwei schwere Trainingswochen, die nicht nach Wunsch liefen. Aber auch das sei keine Erklärung. Eine Woche hat sie nun Zeit, sich zu erholen und abzulenken von dem Erlebten. Am besten beim Besuch anderer Sportarten. Mit ihren Teamkolleginnen will sie in das Olympische Athletendorf nach Gangneung fahren, dort finden die Eiswettbewerbe statt. „Bislang habe ich nur unser Athletendorf und unsere Anlagen gesehen“, sagt sie.

Am Sonntag steht noch der 30-Kilometer-Lauf zum Abschluss an. Gerne würde sie dort starten. „Aber nur, wenn ich mich gut fühle“, sagt sie. Und was folgt nach Olympia? „Wir versuchen nun über Jahre, die Fahne hochzuhalten. Vielleicht ist es gut, wenn es mal einen Generationswechsel gibt“, sagt sie.

Das klingt nach einem nahenden Karriereende. Aber bei Steffi Böhler weiß man nie. Schon nach den Spielen von Sotschi 2014, als sie mit dem Team Bronze holte, war sie überzeugt, dass das ihre letzten Olympischen Spiele waren. Es kam anders.

Sandra Ringwald holt auf

Einen guten Wettkampf erlebt am Samstag die Schwarzwälderin Sandra Ringwald. Sie geht als letzte Starterin in die Loipe, als längst klar ist, dass nach vorne nichts mehr möglich ist. Ringwald kämpft sich noch von Platz acht auf sechs nach vorne, das ist ein guter Abschluss. „Ich habe mich gut gefühlt und konnte die fünf Kilometer so durchziehen, wie ich das wollte“, sagt die 27-Jährige vom ST Schonach-Rohrhardsberg. Am Mittwoch (9 Uhr/MEZ) hat sie eine weitere Chance, sich zu zeigen. Im Teamsprint, den sie mit Nicole Fessel laufen soll. Böhler wird auch zuschauen und anfeuern. „Da müssen wir uns noch einmal alle ins Zeug legen“, sagt sie. Ihr Optimismus kehrt langsam wieder zurück. Eine schlechte Leistung wird sie nicht umwerfen.