Olympia Biathleten gewinnen Bronzemedaille: Versöhnlicher Abschied zum Olympia-Ende

Es waren zu viele Fehler am Schießstand, die die Männerstaffel im Biathlon von der Silber- oder gar Goldmedaille trennte. Mit Videointerviews aus Breitnau.

Plötzlich spielt Benedikt Doll an seinem Gewehr rum. Er weiß nicht so recht, was er machen soll. Bei seinem zweiten Schießen geht fast alles daneben, was daneben gehen kann. Fünf Fehler passieren ihm – und Doll verliert den Überblick. „Ich wusste nicht, wie viele Nachlader ich hatte“, sagt er. Bis er merkt, dass er wieder loslaufen kann, vergehen weitere wertvolle Sekunden. Als Erster mit großem Vorsprung war er in die Loipe gegangen, als Fünfter übergibt er an Arnd Peiffer. Am Ende reicht es für das deutsche Team zu Bronze. Immerhin. Für Doll von der SZ Breitnau ist es die zweite Medaille. Damit ist er zufrieden. „Der Breitnauer Medaillenspiegel sieht ja nicht so schlecht aus“, sagt er. Zwei von ihm, zwei von Kombinierer Fabian Rießle sowie eine von Skispringer Stephan Leyhe, der in Breitnau wohnt. Da dürfte es einiges zu feiern geben beim Empfang am Dienstag.

Doll hat tolle Wochen in Pyeongchang erlebt. Er sagt: „Das war schon ein besonderes Erlebnis. Man muss aber auch Kompromisse eingehen, wenn man in einem anderen Land und einer anderen Kultur ist.“ Daher „bin ich froh, jetzt wieder heimzukommen“. Klar ist aber: Seine ersten Olympischen Spiele hätten durchaus schlechter laufen können. Schon im Sprint überzeugt er, in der Verfolgung holt er Bronze. Und nun der Abschluss auf Rang drei. Natürlich wäre mehr drin gewesen, hätte er besser geschossen. Der Wind aber setzt allen Athleten zu. „Es war ein verrücktes Rennen“, sagt Doll. Bei seinem Stehendschießen kommt er in Nöte. Der Wind bläst heftig, Doll verliert den Rhythmus. Nervosität kommt auf, es wird alles ein bisschen viel. „Und ich wollte mir auch nicht zu viel Zeit lassen. Irgendwann musst du schießen und vielleicht eine Strafrunde in Kauf nehmen“, sagt Doll. Zu langes Warten kostet zu viel Zeit. „Es ist eine sehr schwere Entscheidung“, erklärt Doll.

Den Sieg holen sich überraschend die Schweden, die vom Ruhpoldinger Wolfgang Pichler trainiert werden. Zum Dank erhält der erfahrene Trainer eine Umarmung von Schwedens König Carl Gustaf. Dessen dunkle Limousine mit Landesflagge steht direkt nach dem Rennen schon fahrbereit vor dem Ausgang. Zum Feiern bleibt nicht viel Zeit. Rang zwei geht an Norwegen.

Für Deutschlands Biathleten ist es ein versöhnlicher Abschluss der Wettbewerbe, nachdem die Frauenstaffel einen Tag zuvor mit Rang acht enttäuscht hatte. „Hauptsache eine Medaille. Damit sind wir super zufrieden“, sagt Schlussläufer Simon Schempp. Und damit noch einmal einen Grund, im Deutschen Haus zu feiern. Dort hatte Benedikt Doll schon zuvor einen speziellen Auftritt. Der Hobbykoch nahm sich die Zeit und servierte das koreanische Gericht Bibimbap. Heißer gedämpfter Reis, dazu mageres Rindfleisch, Eier, Spinat, Zwiebeln oder Zucchini, vermischt mit Sesamöl und einer scharfen Chillisauce. Eine Art Resteessen also. „Auf jeden Fall sehr zu empfehlen“, so Doll. Den Gästen jedenfalls soll es geschmeckt haben. Hat Benedikt Doll irgendwann keine Lust mehr auf Biathlon, eine zweite Begabung scheint in ihm zu stecken. Kein Wunder: Sein Vater Charly war Sternekoch.



