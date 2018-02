vor 59 Minuten sk Olympia Biathlet Benedikt Doll ist bereit für das erste Olympia-Rennen: "Wir stehen erst um 12 Uhr auf"

Die Biathlon-Männer starten am Sonntag (12.15 Uhr) in die Spiele. Der Breitnauer Benedikt Doll hofft im Sprint auf eine Medaille. Vorab sprach er in Pyeongchang mit SÜDKURIER-Redakteur Marco Scheinhof