Konstanz Beim SC Freiburg heißt es immer wieder Petersen

Der Stürmer ist Torschütze und Antreiber beim 1:0-Sieg der Schwarzwälder gegen Werder Bremen. Zu Recht adelt Trainer Christian Streich seinen aktuellen Kapitän.

Das Spiel hat seine Spuren hinterlassen. Regen, Graupel, Schnee. Und dazu die nervliche Anspannung, das Hoffen und Bangen, ob die Abwehrschlacht ein gutes Ende nehmen würde. Christian Streich ist durchnässt, erschöpft, rechtschaffen geschafft sozusagen, er ist auch zufrieden und vermutlich sogar glücklich, doch diese Gefühle sind noch verschollen. „Es war kein schönes Fußballspiel. Normalerweise gewinnen wir solche Spiele nicht, in denen wir so wenig fußballerische Lösungen finden wie heute“, sagt der Trainer des SC Freiburg nach dem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen – und setzt noch einen drauf: „Solche sogenannten dreckigen Spiele gewinnen wir eigentlich nie.“

Ein „dreckiges Spiel“ hat nichts zu tun mit dem Wetter, ein „dreckiges Spiel“ meint: Es kommt kein Spielfluss auf, man kriegt keinen Zugriff auf den Gegner, die ausgetüftelte Strategie kommt ins Wanken, der Ball will nicht so, wie man es gerne hätte. Ein „dreckiges Spiel“ ist eines, das man nie wirklich unter Kontrolle hat, aber wenigstens eine einzige gute Begleiterscheinung in sich trägt: Es reizt zum Aufbegehren und motiviert dazu, das eine Korn mehr zu geben, im Zweifel das, von dem man gar nicht weiß, dass es noch im eigenen Körper steckt.

Das zeigen die Freiburger 90 Minuten lang, das gelingt ihnen. Wo die Bremer auch die Kugel hin spielen, die sie zu 60 Prozent vor den Füßen haben, irgendein Gegner steht früher oder später im Wege. Früher bedeutet: abruptes Ende des Werder-Angriffs im Beingestrüpp des Mittelfeldes; später heißt: Endstation im Strafraum, entweder bei den formidablen Freiburger Innenverteidigern Manuel Gulde und Caglar Söyüncü, oder bei Sportclub-Torhüter Alexander Schwolow, der aufmerksam und fehlerfrei seinen Kasten hütet.

Im Ernst: In anderthalb Stunden haben die Bremer nicht eine einzige echte Torchance. Max Kruse, der Ex-Freiburger, würde da jetzt widersprechen wollen und reklamieren, Christian Günter habe ihm diese fünf Minuten vor dem Abpfiff durch ein von Schiedsrichter Hartmann ungeahndetes Foulspiel gestohlen. „Da kann es keine zwei Meinungen geben“, ereifert sich Kruse nach Spielschluss – und wird sogleich von Mitspieler Florian Kainz widerlegt. Der sagt zur fraglichen Szene, „man kann da einen Elfmeter pfeifen, muss es aber nicht“, ein flapsiges „wenn der Schiri Freiburg einen gibt, muss er uns auch einen geben“ schiebt er nach. Aus Kainz spricht da der Trotz des Kindergartenkindes (wenn der ein Bonbon kriegt, muss ich auch eins kriegen), aber damit liegt er natürlich falsch. Günter hatte Kruse schon gerempelt, das aber mit angelegtem Arm, und dass der Bremer sich auf den Bauch legte, war nichts anderes als der Versuch, sich das Bonbon, pardon, den Elfmeter zu erschleichen.

Der eine Teil des Freiburger Matchplans hat also geklappt: dem Gegner die Räume zuzustellen und ihm durch engagiertes Zweikampfverhalten die Spielfreude einzuschränken – Amir Abrashi übertrieb es dabei gegen Bargfrede und durfte zufrieden sein, dass er nur Gelb sah. Der zweite Teil der Vorgabe, bei Ballgewinn schnell auf Offensive umzuschalten, hat nur in den ersten 30 Minuten funktioniert. Danach machten „mangelnde Ballsicherheit und fehlende Kreativität“ (Streich) viele Kontermöglichkeiten frühzeitig zunichte.

Etwas später ist aber auch der SC-Trainer auf dem Weg der inneren Befreiung – und nimmt das Positive mit. „Gegen den Ball haben wir es sehr gut abgearbeitet, wie das Nils (Petersen), Janik (Haberer), Lucas (Höler) und Marco (Terrazzino) gemacht haben – besser geht’s ja fast gar nicht“, sagt Christian Streich und gönnt seine Schlussworte dem überragenden Nils Petersen. Der Kapitän hatte ein riesiges Laufpensum hingelegt und die angemahnte Ballsicherheit geliefert. Er hatte eiskalt den Elfmeter verwandelt, den es in der 24. Minute nach Foulspiel von Johansson an Terrazzino gab. Und er hatte einen zweiten Strafstoß herausgeholt, als ihn Veljkovic nur noch per Foul am Torschuss hindern konnte (86.). Dass Haberer den Elfmeter trat (und vergab) und nicht er selbst, lag daran, dass Pe+tersen nach der Attacke von einem Krampf heimgesucht worden war. Zu gerne hätte er seinem Saisontor Nummer elf, das zugleich sein 50. Bundesligatreffer überhaupt war, ein weiteres folgen lassen.

„Der Nils“, hebt Christian Streich am Ende des harten Arbeitstages an, macht eine Pause und sagt dann: „Also, der Nils, wenn ich über seine Bedeutung für uns reden soll, so viel Handy-Akku haben sie gar nicht, um das aufzuzeichnen.“ Mehr Hochachtung geht nicht.

