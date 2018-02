Fußball Beim SC Freiburg gilt eifrig Punkte sammeln

Freiburg holt in der Fußball-Bundesliga in Hoffenheim einen wichtigen Zähler. Nils Petersen trifft per Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Fritz Keller verließ bester Laune die Sinsheimer Arena, das war schon anders beim Präsidenten des SC Freiburg. Keller grinste dieses Mal. Schwer bepackt mit Rucksack und Rollkoffer schlängelte er sich durch die Absperrbänder. „Das ist hier ja Lambada mit Rucksack“, sagte der 60-jährige Keller.

Ein flottes Tänzchen war dieses maue 1:1 des SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim nicht, von brasilianischer Leichtfüßigkeit war auf beiden Seiten nichts zu sehen. „Es ist halt ein Punkt, den nehmen wir gerne mit“, sagte Pascal Stenzel hinterher. Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier freute sich über die Bezeichnung „Breisgau-Eichhörnchen“. Eifrig Punkte sammeln, auf Mitnahmeeffekte setzen, das zeichnet den SC Freiburg in dieser Rückrunde aus. Dank 29 Zählern ist das Polster auf die direkten Abstiegsränge schon zwölf Zähler groß. Das ist schön. „Aber wir sind jetzt noch nicht da unten weg“, gab Rechtsverteidiger Stenzel zu Protokoll, ein Handtuch um den Hals gewickelt. Zufrieden waren alle mit einem: dem Punkt. „Wir müssen natürlich besser Fußball spielen, sonst kriegen wir Probleme. Das ist ganz klar“, sagte SC-Trainer Christian Streich. In die gleiche Richtung tendierte Christian Günther: „Wir müssen mehr Lösungen finden, um mehr Chancen zu kreieren.“ Aus dem Spiel heraus lief nicht viel zusammen. Ein großes Lob hatte der Trainer dann allerdings doch noch übrig. „Kompliment, wie die Mannschaft mit Rückständen umgeht“, sagte Streich über die Comebackfähigkeiten seiner Mannen. Nils Petersens Elfmetertor (66.), sein zwölftes Saisontor, reichte ja für den Auswärtszähler. Petersen verlängerte dieser Tage seinen Vertrag beim SC. Er ist ja auch die Lebensversicherung der Breisgauer. Petersen sagt: „Ich gehe in Freiburg gern zur Arbeit.“ Das ist zu sehen. Am nächsten Sonntag (18 Uhr) kommen die Bayern zum SC. „Wir sollten uns nicht verstecken. Aber klar ist, dass wir da nicht 80 Prozent Ballbesitz haben werden“, sagte Pascal Stenzel vorm Duell gegen den Rekordmeister.

Auch in Hoffenheim ist längst nicht alles Eitel Sonnenschein. Sportlich läuft es nicht wie gewünscht, Trainer Julian Nagelsmann kritisiert die Fans. „Was machen denn die Fans der Mannschaften, die hinter uns stehen? Da muss es ja eine Steigerung geben. Der Zehnte läuft beim ersten Rückpass aufs Feld? Der Elfte nimmt einen Spieler mit nach Hause? Der Zwölfte macht den Mannschaftsbus kaputt?“ Es knirscht aber nicht nur zwischen Mannschaft und Fans, sondern auch hinter den Kulissen. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ ist das Aus für Geschäftsführer Hansi Flick endgültig besiegelt. Flick, der seinen 53. Geburtstag am Samstag nicht im Stadion feierte, soll seinen Dienstwagen bereits abgegeben haben und den bis 2022 gültigen Vertrag in den kommenden Tagen auflösen. Der ehemalige DFB-Sportdirektor hatte die Stelle erst im Sommer des vergangenen Jahres angetreten. Im internen Machtkampf zog der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, der dem Verein eine neue Führungsstruktur verpassen wollte, nun offenbar den Kürzeren.