Olympia Bei Olympia in Südkorea. Was unserem Reporter Marco Scheinhof besonders in Erinnerung bleiben wird

Bei Olympia in Südkorea. Was unserem Reporter Marco Scheinhof besonders in Erinnerung bleiben wird

Die südkoreanische Kultur überrascht unseren Mann vor Ort auch nach zwei Wochen noch. Dieses Mal sind es kostümierte Hunde, die sich im Café treffen. Aber nach zwei Olympiawochen bleibt SÜKURIER-Reporter Marco Scheinhof besonders eine Sache der koreanischen Kultur in Erinnerung.

Das Beste kommt zum Schluss. Zwei Wochen Südkorea sind vorbei, die Olympischen Spiele sind Geschichte. Sie waren aufregend, sportlich erfolgreich und voller Abenteuer. Korea ist eben doch sehr anders als Europa. Das merken wir am letzten Wochenende besonders bei einem kleinen Spaziergang in der Nähe unserer Wohnung.

Für kleines Geld Hunde streicheln

Erst müssen wir mehrfach auf das Schild über der Türe schauen. Dort steht über dem Eingang eines Cafés: Play Dog. Rätselhaft. Die Aufklärung aber folgt sofort. In vielen Städten Südkoreas gibt es die sogenannten Hundecafés. Nicht falsch verstehen, Hundefleisch wird dort nicht angeboten. Ganz im Gegenteil. Die Hunde sind dort die Stars. Wer Haustiere mag oder sich einsam fühlt, kann dort hingehen und für kleines Geld Hunde streicheln. Wer noch ein bisschen Geld oben draufegt, kann mit ihnen Gassi gehen. Und wer noch ein bisschen Geld übrig hat, kann ihnen sogar ein Kostüm anziehen. Die Auswahl ist groß: Superman, Pirat oder ein oranges Halloweenkostüm. In Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, soll es solche Cafés auch mit Schafen oder Waschbären geben. Ganz so vielfältig ist die Café-Landschaft in Gangneung, der Küstenstadt der Olympischen Spiele, nicht. Aber Hunde sind schon einmal ein Anfang – und ein solches Café doch eher ungewohnt für die europäischen Gäste.

Sonst aber hat uns der Südkoreaner vor allem mit seiner Freundlichkeit begeistert. Mit seiner Höflichkeit, die nicht nur beim Verbeugen bei Begrüßungen auffällig ist. Auch im Straßenverkehr nehmen die einheimischen Autofahrer stets Rücksicht auf die laufenden Gäste. Danke Pyeongchang für deine Gastfreundschaft. Danke Pyeongchang für schöne Spiele. Wir werden Olypmia 2018 in guter Erinnerung behalten. Und das nicht nur wegen der zahlreichen sportlichen Erfolge der deutschen Mannschaft.