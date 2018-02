Olympia Begrüßung mal anders: Warum Händeschütteln nicht gewünscht ist

Marco Scheinhof wirft als SÜDKURIER-Redakteur vor Ort in Südkorea täglich auch einen Blick auf das Geschehen abseits des sportlichen Medaillenkampfes

Es entstehen ganz neue Begrüßungsrituale. Das einfache Händegeben ist nicht mehr sehr gefragt. Das liegt nun weniger daran, dass ein bloßes Händeschütteln nicht mehr zeitgemäß ist. Oder dass es vielleicht lässiger wirken mag, nur noch die Fäuste zum Gruß aneinanderzuschlagen. Es ist vielmehr in der Angst vor einem fiesen Virus begründet. Der Norovirus, Auslöser eines gemeinen Brechreizes und Durchfalls, geistert noch immer durch Pyeongchang. Die Fälle nehmen zwar mehr und mehr ab, so ganz sicher aber fühlt sich noch keiner. Das führt mancherorts zu recht merkwürdigem Verhalten. Es gibt nun nicht mehr Schlangen vor den Kassen, sondern vor den Handdesinfektionsspendern, die an den meisten Wettbewerbsorten aufgestellt sind. Auch vermeiden es die meisten, die Türgriffe zu berühren. Das allerdings endet oft in unüberwindbaren Hürden, da vor allem die Türen zu den Toiletten mit Drehgriffen verschlossen sind. Die lassen sich auch mit der allerschönsten Verrenkung nicht ohne Einsatz der Hände öffnen. Natürlich gibt es Zeitgenossen, die sich mittlerweile nur noch mit Handschuhen vor die Türe trauen. Lindsey Vonn, der amerikanische Skisuperstar, hat das vorgemacht, als sie zu ihrer ersten Pressekonferenz mit Handschuhen erschien. „Ich weiß ja nicht, wer hier alles krank ist“, sagt sie. Und Vorsicht ist in der Tat ratsam. Das Schweizer Skifreestyleteam ist vom Virus heimgesucht worden. Zwei Starter mussten mehrere Tage aussetzen und waren vom Rest des Teams isoliert. Auch als sie wieder auf die Strecke zurückkehrten, mussten sie alleine und weitab ihrer Konkurrenten trainieren. Und Hände geschüttelt haben sie mit Sicherheit auch nicht.