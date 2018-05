vor 5 Stunden dpa Sport "Bayerns Sturmlauf blieb unbelohnt": Das sagt die internationale Presse zum Bayern-Aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen sechsten Einzug ins Finale der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes kam am Dienstagabend im Halbfinal-Rückspiel beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid zwar zu einem 2:2 (1:1), das Hinspiel hatten die Bayern in der Vorwoche aber mit 1:2 verloren. So kommentiert die internationale Presse das Aus der Bayern.