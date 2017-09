Konstanz Basketballer der Region trauern um Lars Menck (39)

Der ehemalige Bundesligaspieler, der als Spieler und Trainer die vergangenen Jahre beim TV Konstanz prägte, ist tot.

Die Basketball-Gemeinde weit über den Bodensee hinaus ist in tiefer Trauer. Am Samstag starb Lars Menck, der lange Jahre Kapitän, Trainer und großes Vorbild beim TV Konstanz war. Er starb an einer Lungenembolie, die nach einer Operation aufgetreten war. Bei Mencks früheren Weggefährten herrscht Fassungslosigkeit. „Ich bin unfassbar traurig“, sagt Stefan Ahlhaus bestürzt. Er hatte Menck viele Jahre als Teammanager begleitet. Selbst aus den USA melden sich seit dem Wochenende ehemalige Teamkameraden. „Er war ein wundervoller Mitspieler und auch ein aufrichtiger Freund“, schreibt Robinson Louisme, der inzwischen in Florida lebt auf Facebook, „wir haben eine herausragende Persönlichkeit verloren. Wir lieben dich sehr.“

Großer Sympathieträger

Vom ersten Tag an war Lars Menck in Konstanz ein großer Sympathieträger. Als er 2005 ins damalige Regionalligateam wechselte, herrschte Aufbruchstimmung bei den Basketballern am See, die es mit Menck als Anführer bis in die 2. Bundesliga Pro B schafften. „Was wir Lars von seinen Anfängen 2005 bis heute zu verdanken haben, ist nicht annähernd in Worte zu fassen und so einmalig wie einzigartig“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. „Als er nach Konstanz kam, war das ein Glücksfall für alle“, sagt Jan Mittelstaedt, der im Management des Vereins tätig war und für dessen Werbeagentur Menck bis Ende 2013 arbeitete.

„Die Baskets hatten einen der besten Spieler ihrer Geschichte verpflichtet, Lars fand nach Jahren in verschiedenen Teams mit Konstanz eine echte Heimat und wir hatten einen sehr fähigen und ebenso einsatzbereiten Mitarbeiter im Team, den ein Grad an Loyalität auszeichnete, der nicht genug betont werden kann“, fährt Mittelstaedt fort, der nicht nur um einen Mitarbeiter, sondern auch einen engen Freund trauert.

Mit seiner sympathischen Art verstand Lars Menck es, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und für den Sport zu begeistern, der sein Leben war. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen, weder auf dem Feld noch im Privaten. „Aus allem hat er immer das Beste gemacht, ganz gleich wie gut oder wie schlecht die Umstände waren und ist dabei immer er selbst geblieben“, sagt Stefan Ahlhaus, der nach Worten ringt.

Unermüdlicher Kämpfer



Und Rückschläge musste der Zwei-Meter-Hüne wahrlich einige wegstecken. 2008 wurde Menck grundlos angegriffen und schwer verletzt. Er wurde von einer Gürtelschnalle im Gesicht getroffen und war fortan auf einem Auge quasi blind. Bei der Rückkehr in den Alltag erwies er sich als ebenso unermüdlicher Kämpfer wie unter den Basketballkörben, denn auch wenn niemand damit rechnete: Die Nummer 33 feierte mit eiserner Willenskraft ein großartiges Comeback im Leistungs-Basketball. Beim ersten Auftritt in der Schänzlehalle bejubelten den Publikumsliebling mehr als 1000 Zuschauer auf den Rängen. „Als Lars seinen ersten Dreier im Korb versenkte, explodierte die Halle regelrecht. Diesen Moment des Glücks werde ich nie vergessen“, sagt Jan Mittelstaedt.

Am Bodensee hatte der gebürtige Ulmer seine Wahlheimat gefunden. Er schloss ein Sportmanagement-Studium ab, war im Basketball erfolgreich, lernte im Verein seine große Liebe und spätere Frau kennen, mit der er zwei Söhne hatte. „Lars hat sich mit seiner Bescheidenheit sein eigenes kleines Glück mit seiner Familie in Konstanz geschaffen. Er war einer, der seinen Freunden und seinem ganzen Umfeld mit seiner tollen Persönlichkeit immer so viel gegeben hat“, erinnert sich Stefan Ahlhaus. „Und er hätte es ganz sicher auch in Zukunft getan.“

Seine Zukunft wäre – natürlich – auch im Basketball gewesen. Der Neuanfang des in die Oberliga abgestürzten TV Konstanz war eng mit dem Namen Lars Menck verbunden. Er wollte wieder eine Aufbruchstimmung schaffen, wie sie vor zwölf Jahren in Konstanz geherrscht hatte.

„Die Lücke, die Lars hinterlässt, wird nicht geschlossen werden können. Alles, was uns bleibt, sind liebevolle Erinnerungen. Wir werden ihn als echten Freund, als sportliches und menschliches Vorbild, als treuen Mitarbeiter, als wunderbaren Kollegen und als großartigen Menschen für immer in unseren Herzen behalten“, sagt Jan Mittelstaedt.

Jeder, der Lars Menck kennen lernen durfte, wird dem zustimmen und ihn vermissen, diesen großen und herzensguten Menschen.