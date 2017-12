Champions League BVB nach 2:3 bei Real in der Europa League - auch Leipzig verpasst Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse

Borussia Dortmund hat sich ohne Sieg aus der Champions League verabschiedet und auch für RB Leipzig hat es nicht gereicht zum Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse.

Borussia Dortmund spielt trotz unwürdiger Champions-League-Bilanz weiter in Europa. Obwohl das Team von Trainer Peter Bosz am Mittwoch mit 2:3 (1:2) gegen die B-Elf von Real Madrid unterlag, sicherte sie sich mit einer historischen Negativmarke von nur zwei Punkten den Einzug in die Europa League. Immerhin zeigte der zuletzt kriselnde BVB im letzten Champions-League-Gruppenspiel eine bemerkenswerte Moral und schlug nach verschlafener Anfangsphase und zwei frühen Gegentreffern durch Borja Mayoral (8.) und Cristiano Ronaldo (12.) zurück.



Doch die beiden Tore von Pierre-Emerick Aubameyang (43.) reichten am Mittwoch vor 73 323 Zuschauern im Estadio Bernabéu am Ende doch nicht zum Punktgewinn. Lucas Vázquez (81.) brachte den Revierclub um den Lohn. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!



Minimalchance verpasst: RB Leipzig in Königsklasse ausgeschieden

Das Abenteuer Champions League ist für RB Leipzig vorbei. Durch die 1:2 (0:1)-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul und den zeitgleichen Sieg des FC Porto gegen AS Monaco verpasste der Fußball-Bundesligist das Achtelfinale der Königsklasse und überwintert nun in der Europa League.



Die Sachsen hatten am Mittwochabend ohnehin nur eine Minimalchance, waren auf Schützenhilfe der AS Monaco angewiesen. Doch der Gruppenletzte verlor klar in Portugal. Neben dem türkischen Meister Besiktas, der als ungeschlagener Gruppensieger weiterkam, findet sich Porto am Montag im Lostopf der Königsklassen-Teams fürs Achtelfinale.



Vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena traf Alvaro Negredo früh per Foulelfmeter (10. Minute). Den nie aufgebenden Leipzigern gelang der Ausgleich durch Naby Keita (87.), doch Talisca besiegelte in der 90. Minute die unglückliche Leipziger Niederlage. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier!