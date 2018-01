Sport BVB auch mit Aubameyang nur Mittelmaß: 2:2 gegen Freiburg

Schalke wieder Zweiter in der Bundesliga: 2:0 gegen VfB Stuttgart

Der FC Schalke 04 hat die Abstiegssorgen des VfB Stuttgart vergrößert und seine eigenen Ambitionen auf einen Startplatz in der Champions League untermauert. In einer lange Zeit einseitigen und unspektakulären Partie gewannen die Schalker am Samstag verdient 2:0 (2:0), holten den ersten Sieg im Jahr 2018 und eroberten Rang zwei in der Fußball-Bundesliga zurück.Naldo (14. Minute) und Amine Harit mit einem verwandelten Foulelfmeter (19.) sorgten vor 55 096 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena früh für klare Verhältnisse gegen vor allem in der ersten Halbzeit erneut erschreckend einfallslose Stuttgarter. Die Gastgeber rutschten durch die sechste Liga-Niederlage in den vergangenen sieben Spielen dagegen auf Rang 15 der Tabelle, die Unruhe um den Verein und Trainer Hannes Wolf dürfte in den nächsten Tagen zunehmen. Den ausführlichen Spielbericht finden Sie hier.