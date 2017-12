Was für ein Schlussspurt! Der SC Freiburg grewinnt nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3 - und das nur zwei Wochen nach der spektakulären Aufholjagd im Revierderby. Wir blicken auf die verrücktesten Comebacks der Bundesliga-Geschichte.

3:0 nach 30 Minuten, 3:4 beim Schlusspfiff: Nur 15 Tage nach dem spektakulären 4:4 zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 hat die Fußball-Bundesliga am Sonntag eine weitere verrückte Aufholjagd erlebt. Durch zwei Elfmeter in der 90. Minute und in der Nachspielzeit gewann der SC Freiburg noch gegen Tabellenschlusslicht Köln.

Ähnliche Ereignisse gab es zuvor in 54 Jahren Bundesliga-Geschichte ausgesprochen selten.



Am 18. September 1976 führte der VfL Bochum gegen den großen Favoriten FC Bayern vor heimischer Kulisse nach 53 Minuten mit 4:0. Doch binnen 20 Minuten schossen die Bayern fünf Tore. Der Bochumer Jupp Kaczor glich noch einmal aus, ehe Uli Hoeneß in vorletzter Minute das 6:5 für die Münchner erzielte.



In der Ligahistorie gab es darüber hinaus insgesamt sechs Spiele, in denen eine Mannschaft noch nach einem Drei-Tore-Rückstand gewann. Das wohl turbulenteste Spiel fand am 20. Oktober 1973 in Kaiserslautern statt. In diesem Fall waren die Münchner die Leidtragenden, die nach einer 4:1-Führung in der 57. Minute am Ende mit 4:7 unterlagen.



Auch ein anderes Revierderby sorgte wegen seiner ungewöhnlichen Torfolge für Furore. Am 13. September 2008 führte der FC Schalke in Dortmund nach 54 Minuten mit 3:0. Nach zwei Platzverweisen verlor Königsblau jedoch die Kontrolle über die Partie und musste sich mit einem 3:3 zufrieden geben.