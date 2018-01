Eishockey Aufatmen bei den Wild Wings

Schwenningen feiert mit dem 3:1 gegen Augsburg einen wichtigen Heimsieg und kommt den Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga immer näher

Wenn’s drauf ankommt, sind die Wild Wings in dieser Saison zur Stelle. Mit einem wichtigen 3:1-Heimsieg gegen die Augsburger Panther kehrten die Schwenninger zurück in die Erfolgsspur und machten einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs. 3596 Zuschauer sahen in der Helios-Arena eine souveräne Vorstellung der Schwäne.

Schon vor dem Auftritt gegen Augsburg war klar: Diese Partie war für die Wild Wings von immens wichtiger Bedeutung. Gerät die Qualifikation für die Playoffs weiter in Gefahr oder geht der Trend wieder aufwärts? Zumindest Playoff-Charakter hatte diese Begegnung. Für die Gastgeber ging es darum, den Vorsprung auf Platz elf zu vergrößern. Die Augsburger mussten punkten, um den Anschluss an die Top Ten nicht zu verlieren. Die Schwenninger hatten die Bedeutung der Partie offenbar besser verinnerlicht. Mit großem Schwung gingen sie von der ersten Sekunde an zur Sache. Auf die Unterstützung ihres Anhangs mussten die Wild Wings zunächst jedoch verzichten. Mit einem sogenannten Stimmungsverzicht in den ersten fünf Minuten wollten die Fans ihre Verärgerung über die „Zerstückelung“ der DEL-Spieltage zum Ausdruck bringen. Doch die Stille in der Helios-Arena hielt gerademal 54 Sekunden. Schuld daran war Damien Fleury. Bei einem Abpraller von Augsburgs Torhüter Olivier Roy stand der Franzose goldrichtig und traf zum umjubelten 1:0 für die Schwenninger.

Die Wild Wings blieben am Drücker und hätten kurz nach der frühen Führung sogar nachlegen können. Istvan Bartalis und Stefano Giliati verpassten in der dritten Minute jedoch den zweiten Treffer. Die Augsburger brachten lange Zeit kaum etwas zustande, so dass Wild-Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier im ersten Drittel selten geprüft wurde. Dagegen hatte sein Gegenüber im Panther-Tor schon einiges mehr zu tun, denn die Schwenninger dominierten den Großteil der ersten 20 Minuten. Den einzigen Vorwurf, den man ihnen machen könnte, war die Tatsache, dass es nach dem ersten Durchgang nur 1:0 stand.

Auch im zweiten Spielabschnitt hätten die Wild Wings fast einen Traumstart hingelegt. Doch Markus Poukkula scheiterte an Olivier Roy. Kurz darauf hatte Augsburgs Thomas Holzmann die erste dicke Möglichkeit für seine Mannschaft, vergab jedoch freistehend vor Strahlmeier. Von nun an wurde es ein offener Schlagabtausch mit viel Kampf und Einsatz, aber auch mit wenig spielerischem Glanz. Die große Ausnahme machte Stefano Giliati. Exakt 37 Minuten waren gespielt, da kam der Auftritt der Nummer neun. Mit einer grandiosen Einzelleistung bescherte Giliati seiner Mannschaft die 2:0-Führung.

Vor dem Schlussdrittel war die große Frage: Können die Augsburger auch dieses Spiel noch drehen? Zwei Tage zuvor hatten sie gegen Meister München sechs Minuten vor Schluss mit 0:1 zurückgelegen und am Ende mit 4:1 gewonnen. Doch die Wild Wings ließen sich die Partie nicht mehr aus der Hand nehmen. Im Gegenteil: Sie legten noch einen drauf – wiederum durch eine sehenswerte Einzelleistung. Markus Poukkula erhöhte in der 52. Minute auf 3:0. Die Gäste erzielten in der letzten Spielminute zwar durch Andrew Leblanc das 3:1. Bis auf die Tatsache, dass Dustin Strahlmeier dadurch seinen ersten Shut-Out der Saison verpasste, kümmerte dieses Tor keinen mehr.