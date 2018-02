Olympia Andreas Wellinger ist ein Geschenk für die deutschen Skispringer

Nach Gold ist es nun Silber für Skispringer Andreas Wellinger. Das macht den jungen Deutschen plötzlich sehr beliebt

Andreas Wellinger lässt sich auf den Boden fallen. Es ist nach Mitternacht in Pyeongchang, der deutsche Skispringer aber hat noch nicht Feierabend. Von der Großschanze hat er Silber gewonnen, seine zweite Medaille bei diesen Olympischen Spielen. Und wer so erfolgreich ist, ist natürlich gefragt. Eine Journalistentraube bildet sich um ihn. Vorne auf dem Podest des Presseraums ist mittlerweile Kamil Stoch eingetroffen, der Olympiasieger. Der Pole ist ein außergewöhnlich guter Skispringer, der sich in dieser Saison auffällig oft mit Deutschlands besten Springern duellieren muss. Im Weltcup war das zunächst Richard Freitag, der sich als harter Brocken erwies, ehe ihn ein Sturz bei der Vierschanzentournee aus dem Wettbewerb nahm. Nun bei Olympia ist es Andreas Wellinger, der den polnischen Vierfachsieger ärgert. Am Samstag aber hat der Pole die Nase vorne. Er hat es verdient.

Beim Springen von der Normalschanze war Kamil Stoch auf Platz vier gelandet, das war eine Enttäuschung. Auf der Großschanze beweist er sein ganzes Fluggefühl. Andreas Wellinger hat das auch, seine Form ist stark. Er fühlt sich in Südkorea wohl, das ist ein entscheidender Faktor. Die Zeitumstellung war kein Problem, das Schlafen funktioniert dank der aus Deutschland mitgebrachter Matratzen hervorragend. „Wenn ich gut schlafe, bin ich auch gut drauf“, sagt Wellinger. Er ist entspannt und erzählt ausführlich vom Vorbereitungsprogramm auf den Wettbewerb. In einer riesigen Tiefgarage fand das statt, ohne Autos natürlich. Ein bisschen Fußball spielen, ein paar Trockenübungen, um den Absprung zu üben. Fertig. Dann raus auf die Schanze, sein Zeug machen und Silber holen. Klingt einfach, ist es aber nicht.

Vor allem bei so starken Gegnern wie Stoch oder dem norwegischen Team, das in seiner Gesamtheit überzeugt und durch Robert Johansson Bronze holt. Er hat schon von der Normalschanze den dritten Rang belegt. Für das Teamspringen heute (13.30 Uhr/MEZ) bringt das Norwegen in eine aussichtsreiche Position. „Es gibt aber viele Favoriten“, sagt Johansson. Deutschland, zum Beispiel, die Polen natürlich und die unberechenbaren Slowenen.

Wellinger wird das deutsche Team anführen, Stoch das polnische. Er sagt: „Wir wissen, was wir tun müssen. Wenn das klappt, können wir wieder sehr glücklich sein.“ Wie er selbst in den Tagen von Südkorea. Das Pech von der Normalschanze ist vergessen. Er genießt die Tage von Pyeongchang. Vor allem, weil auch seine Frau Ewa hier ist. Sie arbeitet für Eurosport, produziert dort Lifestyle-Beiträge. „Sie ist das beste Geschenk, das ich im Leben bekommen habe“, sagt der 30-Jährige.

Andreas Wellinger ist ein Geschenk für das deutsche Skispringen. Und für Bundestrainer Werner Schuster, der in elf Jahren schon viele Talente hat kommen und gehen sehen. Wellinger aber hat es in die Spitze geschafft. Weil er ein lockerer Typ ist, der allerdings auch gelernt hat, zu einem akribischen Arbeiter zu werden. „Nur mit Lockerheit geht es nicht, das musste er auch lernen“, sagt Schuster. Wellinger tat das mit Bravour und wächst immer mehr in eine Führungsrolle hinein. Kein Wunder also, dass momentan kaum jemand vom fehlenden Severin Freund spricht. Schuster hat es geschafft, seine Lücke nach der Verletzung zu füllen. Darauf kann der Bundestrainer stolz sein. Er selbst sagt: „Schon nach Sotschi habe ich gemerkt, dass sich das Projekt hier rentiert hat“, sagt der Österreicher. Bis 2019 hat er noch einen Vertrag. Ob er ihn erfüllt, vorzeitig geht oder verlängert? Stand jetzt weiß er es nicht. Möglich ist vieles. Klar ist nur: Schuster hat das deutsche Skispringen in die Weltspitze zurückgeführt.

Teamspringen mit Leyhe

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster hat Stephan Leyhe für den olympischen Teamwettbewerb in Pyeongchang nominiert. Der bisherige Ersatzmann rückt für Markus Eisenbichler in die Mannschaft, wie der Trainer am Sonntag mitteilte. „Er springt sehr stabil, hat keine Ausreißer und aus unserer Sicht gute Sprünge gezeigt“, sagte Schuster. Es sei aber „eine knappe Entscheidung gewesen“. Neben Leyhe waren für das Springen am Montag (13.30 Uhr/MEZ) vorab schon Olympiasieger Andreas Wellinger sowie Richard Freitag und Karl Geiger gesetzt. Geiger wird heute starten, auf ihn folgen Leyhe, Freitag und Olympiasieger Wellinger als Schluss-Springer. (dpa)