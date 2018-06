Am Montag muss sich Jogi Löw von vier Spielern verabschieden – die Sportredaktion empfiehlt diese vier Urlauber

Bundestrainer Löw wird am Montag (12.30 Uhr Sky Sport News, frei empfangbar) verkünden, welche Spieler er aus dem WM-Aufgebot streicht. Unsere Sportredaktion hat sich vorab entschieden.

Vermutlich haben sie sich in der Suite des Bundestrainers einen feinen Südtiroler Rotwein gegönnt während der Entscheidungsfindung. Zu Recht, schließlich war es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Trainerteam keine leichte Aufgabe, den 27-Mann-Kader auf 23 zu reduzieren. Denn das Testspiel in Klagenfurt wurde nicht nur 1:2 gegen hochmotivierte Österreicher verloren, es brachte leider auch keine positiven Erkenntnisse. Das heißt, mit einer Ausnahme: Der Auftritt von Manuel Neuer verlief zufriedenstellend. Der Torhüter und Kapitän, der seit September 2017 keine einzige Partie und nach dem 11. Oktober 2016 kein Länderspiel mehr bestritten hatte, hielt dreimal bärenstark und war an beiden Gegentoren machtlos.

Das bedeutet, dass Löw eine von vier Entscheidungen abgenommen ist. Neuer wird als Nummer 1 zur WM nach Russland reisen, Marc-André ter Stegen als Nummer zwei und, ja, wer als Nummer drei?

Die Spielpraxis würde für Bernd Leno und gegen Kevin Trapp sprechen, aber angesichts der Neuer-Causa kann dieses Kriterium ja kaum gelten. Sowohl Leno wie auch Trapp haben gute Länderspiele gezeigt, aber auch immer mal gepatzt. Urteil der Redaktion: Auf diese Position wird es beim WM-Turnier eh nicht ankommen, wir haben uns dann für Leno entschieden.

Bleiben drei weitere Urteile zu fällen. Mindestens ein Abwehrspieler wird zu Hause bleiben müssen, der meistgenannte Kandidat ist Jonathan Tah – auch wir haben ihm sofortigen Urlaub verpasst und Matthias Ginter das WM-Ticket gegeben.

Der oft unscheinbar daherkommende Gladbacher hat bei den Borussen eine starke Saison gespielt und könnte im Falle des Falles auch auf anderen Positionen einspringen.

Dann freilich wird es schwierig. Im Mittelfeld herrscht ein großes Angebot. Wen aber aussortieren? Viele Experten tippen auf den Münchner Sebastian Rudy, der bei den Bayern wenig zum Einsatz kam.

Denkbar. Über Julian Brandt und Leon Goretzka diskutierten wir auch, gut möglich, dass der Bundes-Jogi einem der beiden offensiven Mittelfeldakteure den Laufpass gibt. Wir lassen Brandt und Goretzka im Aufgebot, aber auch den Rudy – weil dann die Doppelsechs mit Toni Kroos, Sami Khedira, Ilkay Gündogan und dem Münchner doppelt besetzt ist. Wir opfern dafür Kevin Plattenhardt, der unter normalen Umständen sowieso nicht an Jonas Hector vorbeikommt.

Im Zweifel muss dann eben Ginter außen verteidigen. Oder Rudy. Beim WM-Triumph 2014 kickte links übrigens Benedikt Höwedes, ein Innenverteidiger.

Einer muss noch raus. Klar, Neuling Nils Petersen, oder? Wir sehen das nach Klagenfurt anders.

Lieber den Teamspieler aus Freiburg im Kader, der womöglich in Russland noch den Superjoker geben kann, als den ballverliebten Vor-sich-hin-Spieler Leroy Sané. Der Star von Manchester City leistete sich gegen die Österreicher mehrere Ballverluste und übersah bei Konterchancen gut postierte Kollegen. Im Urlaub darüber nachzudenken, wäre keine schlechte Sache.