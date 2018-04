Freiburg Alarmstufe Rot beim SC Freiburg

Es gibt Tage, an denen wirft man schon morgens den Zuckerwürfel an der Kaffeetasse vorbei. Einen solch schwarzen Tag erwischte der SC Freiburg ausgerechnet gegen den VfL Wolfsburg. Im mit 24 000 Zuschauern ausverkauften Schwarzwaldstadion setzte es nach zwei Didavi-Toren eine 0:2-Niederlage. Aus Freiburg berichtet SÜDKURIER-Sportchef Ralf Mittmann.

Die erste Halbzeit kann auch so zusammengefasst werden: Wenn der erste und gleichzeitig einzige Torschuss nicht gewesen wäre, hätte die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg 0:0 stehen müssen. Keine Ideen bei den Gastgebern, keine Ideen bei den Gästen, viele Stockfehler bei den Südbadenern, unergiebiges Ballgeschiebe bei den Niedersachsen. Aber da war eben dieser Torschuss gewesen von Daniel Didavi nach gerade mal 90 Sekunden Spielzeit – aus 17 Metern Entfernung rauschte der Ball unhaltbar für SC-Torhüter Alexander Schwolow in die linke Ecke.

In den folgenden, zähen, wenig schön anzusehenden 44 Minuten brauchten die Spieler von Trainer Christian Streich eine gute Viertelstunde, um sich vom frühen Schockerlebnis halbwegs zu erholen. Erst waren Fehlpässe und reihenweise falsche Entscheidungen an der Tagesordnung, mit Fortdauer bekamen die Freiburger zwar Zugriff auf das Spiel, aber den erfolgversprechenden Weg in den Wolfsburger Strafraum fanden sie nicht – und damit blieb auch Torjäger Nils Petersen blass. Der Kapitän, der nach seinem umstrittenen Feldverwies auf Schalke am Freitag vom DFB-Bundesgericht freigesprochen worden war, lief viel, aber fast immer umsonst.

Nur einmal kam ein Hauch von Torgefahr auf, als Manuel Gulde die Kugel stramm und flach auf Vincent Sierro spielte, der aber im Sechzehner nichts mit dem Platz anzufangen wusste, den ihm die Gegenspieler gelassen hatten – weg war der Ball. Auch aus dem Eckballverhältnis von 6:2 wussten die Freiburger kein Kapital zu schlagen, die vier von Pascal Stenzel und die zwei von Christian Günter getretenen Ecken führten zu keiner torreifen Szene. Als Schiedsrichter Sascha Stegemann zur Pause pfiff, war nur eines klar für den Sportclub: So kann, so darf es nicht weitergehen.

Zumindest personell aber ging es auf beiden Seiten so weiter. Und mit schlechten Freiburger Eckstößen auch. Stenzel hob den Ball gefühlvoll in die Mitte, wo ihn VfL-Keeper Koen Casteels mühelos fangen konnte. In der 56. Minute kam sie dann doch, die erste Freiburger Torchance. Eingeleitet wurde sie vom Wolfsburger Josip Brekalo, der sich im Mittelfeld einen Fehlpass leistete. Janik Haberer, bis dahin erschreckend schwach, spielte den Ball maßgerecht in den Lauf von Sierro, doch der Schweizer verzog mit links kläglich.

Und die Wolfsburger? Sie wollten oder konnten nicht, beschränkten sich auf Defensivarbeit, die ihnen von kopflosen Freiburgern sehr erleichtert wurde. Lediglich einmal kreuzten sie richtig gefährlich vor dem Sportclub-Tor auf: Yunus Malli trickste elegant zwei Gegner aus, doch dann wurde sein Linksschuss aus zehn Metern geblockt (68.). Ansonsten diktierten die Gastgeber das Geschehen, nur ohne jegliche Durchschlagskraft. Christian Streich wechselte, brachte Tim Kleindienst für Florian Kath (74.) und Bartosz Kapustka für Sierro (81.), angesichts der Verletztenmisere hatte der SC-Trainer ja keine anderen Möglichkeiten. Es brachte dann auch nichts ein.

Ein ganz anderes Kaliber konnte dagegen VfL-Trainer Bruno Labbadia einwechseln. Als Mittelstürmer Dimata mit seinen Kräften am Ende war, wurde er durch Divock Origi ersetzt. Gerade mal neun Minuten auf dem Platz, verpasste der Belgier Caglar Söyüncü einen Beinschuss, passte zentimetergenau auf Didavi, und der schoss unhaltbar zum 0:2 ein (83.). Die Entscheidung? Ja, denn Nils Petersen scheiterte in der zweiten von sechs angezeigten Nachspielminuten mit einem Handelfmeter, den der SCF nach Videobeweis erhalten hatte. Casteels hielt den zu schwach in die rechte Ecke getretenen Strafstoß, womit es sich mit der bereits erhofften Möglichkeit eines Last-Minute-Ausgleichs erledigt hatte.

Fazit: Eine bittere Niederlage für den SC Freiburg, nach der es Alarmstufe Rot heißt. Der VfL Wolfsburg ist bis auf einen Zähler herangerückt, gleichzeitig verkürzte Mainz 05 mit dem 1:1 in Köln den Abstand auf die Breisgauer auf drei Punkte – und genau dort, beim FSV Mainz 05, müssen die Mannen von Christian Streich am nächsten Spieltag (Montag, 16. April, 20.30 Uhr) antreten. Es wird wohl ein Alles-oder-Nichts-Spiel werden.