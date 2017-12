Eishockey 6215 Fans feiern Heimsieg der Wild Wings gegen Meister München

So in etwa sieht ein perfekter Abend bei den Wild Wings aus: Schwenningen bezwingt in der Deutschen Eishockey Liga den Meister München mit 4:2. Die Hütte war ausverkauft, 6215 Zuschauer waren restlos begeistert.

In einer restlos ausverkauften Helios-Arena bezwangen die Schwenninger den Tabellenführer München mit 4:2 und setzten damit ihren Kurs in Richtung Playoffs weiter fort. „Oh, wie ist das schön“, sangen die 6215 Zuschauer nach dem begeisternden Heimerfolg.

Besonders bemerkenswert war bei diesem Triumph gegen den deutschen Meister der Auftritt von Mirko Höfflin. Nach fünfwöchiger Verletzungspause meldete sich der Angreifer bärenstark zurück und brachte die Schwenninger mit einer Vorlage und einem Treffer auf die Siegerstraße. Weniger Ausfälle hatten die Wild Wings durch das Comeback von Höfflin allerdings nicht, denn Andree Hult zog sich am Dienstag in Augsburg eine Unterkörperverletzung zu. Der Schwede musste genauso pausieren wie das Verteidiger-Quartett Benedikt Brückner, Dominik Bittner, Dominik Bohac und Mirko Sacher (alle verletzt).

Dagegen sah es bei den Münchnern personell um einiges besser aus. Mit der beeindruckenden Serie von neun Siegen in Folge und lediglich zwei Verletzten reisten die Bayern in den Schwarzwald. Schon in den ersten Minuten zeigte der Liga-Primus seine spielerische Klasse und schnürte die Wild Wings regelrecht ein. Schwenningens Torhüter Marco Wölfl war schnell warm geschossen. Die Schwäne taten sich lange Zeit schwer, überhaupt ins gegnerische Drittel zu kommen. Offenbar war der Respekt vor dem Meister groß. Erst gegen Ende des ersten Drittel wurden die Wild Wings mutiger, mussten letztlich aber froh sein, dass sie die ersten 20 Minuten ohne Gegentor überstanden.

Im ausgeglichenen Mitteldrittel sahen die Zuschauer lange Zeit keine spektakulären Szenen. Doch ab Minute 34 ging es rund. Als Gäste-Verteidiger Konrad Abeltshauser leichtfertig den Puck an Mirko Höfflin herschenkte, schlugen die Wild Wings zu. Von Höfflin kam die Scheibe zu Kai Herpich, der mit seinem ersten Saisontreffer die Schwenninger in Führung brachte. Es folgten wütende Angriffe der „Roten Bullen“ und in der 37. Spielminute auch der verdiente Ausgleich. Maximilian Kastner hämmerte den Puck vorbei an Wölfl in die Maschen.

Doch die Wild Wings wirft in dieser Saison so schnell nichts um. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Zunächst verpasste Tobias Wörle noch haarscharf das 2:1. Doch wenige Sekunden später nutzte Höfflin die winzige Lücke zwischen Münchens Torhüter Danny aus den Birken und dem Pfosten. Gekonnt stocherte der Rückkehrer die Scheibe ins Netz zum 2:1 (39.). Die Helios-Arena wurde zum Tollhaus. Kurz vor Drittelende wären die Jubelgesänge fast verstummt, als Michael Wolf alleine aufs Schwenninger Tor zulief. Doch das Duell Wölfl gegen Wolf entschied der Schwenninger Torhüter für sich.

Das Schlussdrittel ging so spektakulär weiter, wie das zweite aufgehört hatte. 29 Sekunden waren gespielt, da lag der Puck zum dritten Mal im Münchner Gehäuse. Will Acton zog ab, aus den Birken ließ prallen und Giliati staubte ab zum 3:1. Fünf Minuten später waren die Gäste wieder an der Reihe, Wolf traf zum 3:2. Es begann zum x-ten Mal in dieser Saison das Zittern beim Wild-Wings-Anhang. München nahm vier Minuten vor Ende den Torhüter vom Eis. Doch drei Sekunden vor der Schlusssirene machte Will Acton mit dem Treffer ins leere Tor zum 4:2 alles klar.