Eishockey 5:3-Sieg: Schweninger Wild Wings gewinnen in Augsburg

Schwenningen gewinnt in der Deutschen Eishockey Liga mit 5:3 nach 0:3-Rückstand. Tore durch Will Acton, Andree Hult und Anthony Rech.

Die Schwenninger Wild Wings haben einen 5:3 (0:1, 2:2, 2:0)-Erfolg bei den Augsburger Panther gefeiert. Die Tore für die Schwarzwälder erzieltenWill Acton (35., 60.), Andree Hult (39., 49.) und Anthony Rech (41.). Für Augsburg trafen Thomas Holzmann (12.), und Michael Davies (21., 34.).

Kaum hatte das erste Drittel begonnen, mussten die Schwenninger bereits die erste Strafe einstecken. Will Acton musste nach 46 Minuten vom Eis, die anschließende Unterzahl überstanden die Gäste allerdings noch schadlos. Anders zehn Minuten später, diesmal musste Lennart Palausch eine Strafe absitzen, als Thomas Holzmann die Gastgeber in Führung brachte.











Die Wild Wings hatten bis dahin gut dagegengehalten, nach dem Rückstand dominierten dann aber die Augsburger, die allerdings erst nach der Drittelpause nachlegten. Michael Davies erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Beim dritten Gegentreffer saß mit Anthony Rech erneut ein Schwenninger auf der Strafbank, wieder sorgte Davies für den Treffer. 0:3 also aus Schwenninger Sicht nach gut der Hälfte der Spielzeit. Da schien die Partie bereits gelaufen. Von wegen! Die Wild Wings kamen zurück. Und wie: Zunächst erzielte Will Acton das 1:3 (35.), kurz darauf verkürzte in Überzahl Andree Hult zum 2:3 (39.).

Das Schlussdrittel versprach somit wieder einiges an Spannung. Die 300 mitgereisten Schwenninger Fans hatten auch gleich wieder Grund zum Jubeln, denn Anthony Rech markierte zehn Sekunden nach dem Wiederanpfiff den 3:3-Ausgleich. Damit hatten die Augsburger Anhänger nicht gerechnet. Für die Gastgeber kam es aber noch schlimmer. Erneut Andree Hult sorgte für die erste Führung der Schwarzwälder, als er den Puck in der 49. Minute über die Linie stocherte.



Die Partie war jetzt nichts für schwache Nerven. Augsburg versuchte nun, zurück ins Spiel zu kommen, die Schwenninger wollten die Entscheidung. Ein vermeintlicher Treffer der Panther wurde nach Sichtung der Videobilder aberkannt. SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier hatte nun jede Menge zu tun, doch mit Glück und Geschick verteidigten die Gäste die Führung. Augsburg versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, brachte für den Torwart einen zusätzlichen Feldspieler.

Verlängerung oder Auswärtssieg aus Sicht der Gäste? Die Schwenninger hatten gestern das bessere Ende für sich, Will Acton beseitigte mit seinem Treffer ins leere Tor 30 Sekunden vor dem Ende zum 5:3 auch letzte Zweifel.