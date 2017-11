Ingolstadt 3:5 gegen Ingolstadt: Rückschlag für die Schwenninger Wild Wings

Nach 40 Minuten hatten die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga noch in Ingolstadt geführt, am Ende unterlagen sie mit 3:5 (2:1, 1:1, 0:3).

Schwenninger Wild Wings: Strahlmeier - Kaijomaa, Bender; Timonen, Bittner; Sonnenburg, Brückner; Palausch - Fleury, Acton, Rech; Herpich, Hult, Bartalis; Giliati, Danner, Poukkula; Wörle, Maurer, Kurth.

ERC Ingolstadt: Pielmeier - McNeill, Wagner; Pelech, Sullivan; Kohl, Schopper - Berglund, Olson, Collins; Mauldin, Olver, Mouillierat; Elsner, Taticek, Greilinger; Braun, Buck, Laliberte; Swinnen.

Tore: 0:1 Hult (7.), 1:1 Collins (8.), 1:2 Giliati (17.), 1:3 Bender (26.), 2:3 Braun (27.), 3:3 Olson (41.), 4:3 Greilinger (42.), 5:3 Elsner (43.).

Strafminuten: Ingolstadt 8 / Schwenningen 8

Schiedsrichter: Müns, Rohatsch.

Zuschauer: 3267.

Wild-Wings-Trainer Pat Cortina zum Spiel

Der ERC Ingolstadt verzeichnete in der Anfangsphase mehr Torschüsse und erspielte sich in Überzahl zwei Riesenchancen, konnte diese aber nicht verwerten. Zunächst schloss Darin Olver (4., 5.) freistehend vor dem Schwenninger Torhüter Dustin Strahlmeier mit der Rückhand zu unplatziert ab, ehe er am langen Pfosten über die Scheibe schlug. Dabei hatte ERC-Verteidiger Matt Pelech vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub noch gesagt: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir mit dem Talent in unserer Offensive das Toreschießen anfangen.“Stattdessen schüttelte Olver aber nur ungläubig den Kopf – und musste sich wenig später noch mehr ärgern. Andreé Hult (7.) brachte die Wild Wings nämlich mit dem ersten gefährlichen Torschuss in Führung, nachdem er im linken Bullykreis unbedrängt abschließen konnte. Goalie Timo Pielmeier, der entgegen der Absprache den Vorzug vor Jochen Reimer erhalten hatte, war machtlos. Wie in den vergangenen sechs Partien mussten die Panther damit einem Rückstand hinterherlaufen, zeigten aber 86 Sekunden nach dem 0:1 die richtige Reaktion. Mike Collins (8.) fälschte einen Schuss von Benedikt Schopper zum 1:1 ab. In die erste Pause ging der ERC Ingolstadt dennoch mit einem Rückstand, weil Stefano Giliati (17.) einen Stellungsfehler von Thomas Greilinger eiskalt zum 1:2 bestrafte. Der Ingolstädter Angreifer war etwas zu weit aufgerückt, wodurch der Italo-Kanadier mit Tempo vor das Tor ziehen konnte und dabei auch noch Pielmeier aussteigen ließ. 19:5 lautete das Schussverhältnis zugunsten der Gastgeber, denen daraus aber nur ein Treffer gelang. Laurin Braun (27.) zögerte nach einem gewonnenen Bully von Brandon Buck nicht lange und überraschte Strahlmeier mit dem Anschlusstreffer, nachdem die Schwenninger 14 Sekunden zuvor den dritten Treffer nachgelegt hatten.Olver war gerade wieder von der Strafbank aufs Eis zurückgekommen, als Tim Bender (26.) zum 1:3 abstaubte. Pielmeier hatte den abgefälschten Schuss von Markus Poukkula noch abwehren können, gegen den völlig alleingelassenen Bender war er aber machtlos. Der Mannschaft von Trainer Larry Mitchell, die auf Dustin Friesen (Oberkörperverletzung) verzichten musste, war der Wille weiter nicht abzusprechen. Ingolstadt machte aber zu wenig aus seiner Überlegenheit. Bezeichnend: Jacob Berglund, Sean Sullivan und Brett Olson (36.) schafften es innerhalb weniger Sekunden nicht, die Scheibe an Strahlmeier vorbeizubringen. „Im dritten Drittel werden wir noch mehr Druck machen“, kündigte Braun nach dem Mittelabschnitt an – und der Außenstürmer sollte tatsächlich Recht behalten. Die Ingolstädter benötigten nämlich nicht einmal drei Minuten, um aus dem 2:3-Rückstand eine 5:3-Führung zu machen. Olson (41.) eröffnete 16 Sekunden nach Wiederbeginn die Aufholjagd, indem er einen Schuss von Sullivan abfälschte. Das Ingolstädter Rezept, viele Scheiben aufs Tor zu bringen, ging nun auf einmal auf.Denn auch der erstmaligen Führung durch den Treffer von Thomas Greilinger (42.) war ein Schuss durch Patrick McNeill vorausgegangen, den Strahlmeier unglücklich zur Seite abgewehrt hatte. Der Jubel unter den Ingolstädter Fans war noch nicht verhallt, da legte David Elsner (43.) sogar das 5:3 nach. Am Mittwoch geht es für die Wild Wings gegen Berlin weiter."Ingolstadt hat den Sieg verdient. Im ersten Drittel hatten wir eine Chance. Ingolstadt war vielleicht ein bisschen nervös, aber im zweiten und dritten Drittel ganz klar die bessere Mannschaft. Ganz stark in den Bullysituationen. Sie haben zwar kein Überzahltor geschossen, aber sehr viel Druck gemacht. Früher oder später gewinnt man mit dieser Spielweise - und das ist passiert. Sie haben extrem hart gearbeitet. Wir waren nicht offensiv genug. Wir hatten einen anstrengende Woche mit drei Spielen hinter uns."