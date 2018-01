Die Schwenninger Wild Wings schicken sich an, nach 2003 wieder die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. Das Team von Trainer Pat Cortina gewann am Abend auswärts gegen die Düsseldorfer EG mit 3:2 nach Verlängerung.

Damit festigten die Schwenninger ihren fünften Tabellenplatz.

Nach 3:30 Minuten zappelte der Puck zum ersten Mal im Düsseldorfer Netz – doch nach dem Videostudium entschied der Schiedsrichter, den Treffer nicht zu geben. Ansonsten blieben die ersten 20 Minuten arm an Höhepunkten.

Ganz ähnlich auch der Verlauf des zweiten Drittels, in der sich die Düsseldorfer aber etwas aggressiver zeigten. Die Folge: In der 37. Minute gelang Darryl Boyce das 1:0 für den Gastgeber. In der vierten Minute des dritten Drittels brachte Damien Fleury die Schwenninger zurück ins Spiel: Kalle Kaijomaa passte schnell auf Will Acton und der sah am langen Pfosten Damien Fleury lauern. Der Franzose netzte ein zum Ausgleich.

Und dann wurde es turbulent. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Markus Poukkula die Wild Wings in Führung, doch Rob Bordson (51. Minute) glich aus. 45 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit war es dann Andreé Hult, der den Siegtreffer für Schwenningen markierte.