23 Nationalspieler haben vor vier Jahren den Weltmeister-Titel nach Deutschland geholt. Aber wie stehen ihre Chancen, in Russland dabei zu sein?

Von Miroslav Klose bis zu Mario Götze - seit der Weltmeisterschaft 2014 ist sportlich einiges passiert. Nicht alle Leistungsträger werden wieder dabei sein, denn Joachim Löw muss seinen Kader für Russland noch verkleinern.

Welch Weltmeisterschaft! Welch Halbfinale! Welch Finale! Es waren tolle Fußballtage im Sommer 2014. Mit dem Titelgewinn der deutschen Fußballer in Brasilien. Mario Götze erzielte im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Treffer in der Verlängerung – der Rest war Jubel pur. Und zuvor das unvergessene 7:1 im Halbfinale gegen die Gastgeber. Besser geht es nicht. 23 deutsche Spieler hatte Bundestrainer Joachim Löw damals bei seiner Titelmission dabei. 23 Kicker, von denen heute nicht mehr alle aktiv sind.

Andere dagegen haben allerbeste Aussichten, auch in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei zu sein. Gestern hat Löw seinen ersten WM-Kader nominiert, 39 Spieler sind vorerst dabei. In den nächsten Monaten geht es ans Aussortieren. Miroslav Klose hat dabei erneut sein WM-Ticket ausgestellt bekommen – als einziger Weltmeister von 2014. Der mit 16 Treffern erfolgreichste Torschütze der WM-Historie wird im Sommer aber nicht versuchen, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum fünften Titelgewinn zu schießen. Der 39 Jahre alte Ex-Profi wird beim Projekt Titelverteidigung in Russland vielmehr zum Betreuerstab des Bundestrainers gehören.

Der einstige Weltklassestürmer Klose ist verantwortlich für seine Nachfolger in der Abteilung Attacke. Klose zählt wie DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm (34), Bastian Schweinsteiger (33), Lukas Podolski (32) und Per Mertesacker (33) zu jenen Weltmeistern von 2014, die für den WM-Kader nicht mehr infrage kommen. Die spannende Frage lautet darum: Wie viele der 23 Champions von Rio werden auch im Sommer wieder mit dabei sein? Die Rekordzahl von zwölf Weltmeistern von Italien 1990, die Berti Vogts vier Jahre später mit in den USA nahm, dürfte nicht erreicht werden.

Löw hat „harte Entscheidungen“ angekündigt, alte Verdienste gelten als verjährt. Nur die aktuelle Leistung zählt. „Die WM ist das Allergrößte. Sie steht über allen anderen Wettbewerben“, sagte Löw. Die WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli statt. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Gruppe E auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Die Generalprobe für das Turnier findet am 8. Juni in Leverkusen gegen Saudi-Arabien statt. Mit diesem Test gegen den WM-Teilnehmer hat Bundestrainer Joachim Löw die letzte Lücke im Fahrplan der DFB-Auswahl bis zum WM-Turnier geschlossen. „Gegen Saudi-Arabien erwartet uns eine andere Spielweise und Mentalität, die wir nicht so gut kennen, worauf wir uns bei einer Weltmeisterschaft aber einstellen müssen“, äußerte Joachim Löw.

