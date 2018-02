Freiburg 1:0-Sieg gegen Werder Bremen: Gute Noten für Freiburgs Kämpfertypen

Weitere Informationen Freiburg siegt durch Petersens Elfmetertor - hier finden Sie den ausführlichen Spielbericht

„Die Jungs haben mal wieder alles gegeben“, sagte Christian Streich. Freiburgs Trainer war glücklich über das 1:0 gegen Werder Bremen, das ein schwer erkämpfter Sieg war. Die Spielernoten von Ralf und Joscha Mittmann:

Alexander Schwolow

Obwohl die Bremer klar feldüberlegen waren, hatte Freiburgs Torhüter wenig zu tun. Was freilich auf seinen Kasten kam, meisterte er tadellos. Wieder ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. – Note: 2



Pascal Stenzel

Nach Verletzung erstmals wieder in der Startelf. Übernahm den rechten Außenpart in der Viererkette, wo er es mit dem zuletzt bärenstarken Kainz zu tun bekam. Bis auf einen leichtsinnigen Ballverlust in Halbzeit zwei eine Leistung mit dem Prädikat „zuverlässig“. – Note: 2,5



Manuel Gulde

Ließ sich von den anrennenden Bremern zu keiner Zeit hektisch machen. Souveräner Auftritt mit sehr gutem Stellungsspiel und ebenso guter Abstimmung mit Nebenmann Söyüncü. – Note: 2,5



Caglar Söyüncü

Schneeregen, rutschiger Boden, ein attackierender Gegner – das machte dem jungen türkischen Haudegen sichtlich Spaß. War mehrfach Spielverderber für die Bremer, vor allem aber in jener Szene in der 79. Minute, als Torwart Schwolow eine harte Flanke nicht festhalten konnte und Söyüncü den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone beförderte, bevor Kruse Schaden anrichten konnte. – Note: 2,5



Christian Günter

Defensiv zuverlässig, nach vorne nicht wo wirkungsvoll wie zuletzt, was aber auch an der auf Sicherheit bedachten Spielweise der Freiburger lag. Gab fünf Minuten vor Schluss Kruse einen Schubs, worauf der Ex-Freiburger gerne einen Elfmeter gehabt hätte – und ihn zurecht nicht bekam. – Note: 2,5



Amir Abrashi

Ist wieder in seinem Modus, der da bedeutet: Kein Weg ist zu weit, kein Ball wird verloren gegeben, kein Gegner wird geschont. War oft Endstation von gegnerischen Angriffsversuchen. In der 35. Minute sah der Albaner nach einem Foul an Bargfrede Gelb – darüber durfte er sich nicht beschweren, immerhin hatte er den Bremer mit dem gestreckten Bein voraus getroffen. – Note: 2,5



Robin Koch

Spielte mit Abrashi auf der Sechs und war da ordentlich in der Defensive beschäftigt. Reihte sich nahtlos ein in die Gilde der Freiburger Haudegen. Bei einem Kopfballaufsetzer war Bremens Torhüter Pavlicek zur Stelle. – Note: 3



Lucas Höler

War der Mann der weiten Wege, stand so mehrfach den Bremern bei ihren Angriffsversuchen im Wege. Eroberte einige Male das Leder, verschaffte so der eigenen Abwehr Luft. In der Vorwärtsbewegung mit einigen Ungenauigkeiten bei der Ballannahme, das muss besser werden. – Note: 3,5



Marco Terrazzino

Mit guten Ideen, starker Laufleistung, etlichen gelungenen Aktionen – eine davon führte zum Foul des Bremers Johansson und zum Elfmeter, den Petersen zum entscheidenden 1:0 verwandelte. Wäre er in manchen Situationen nicht so hibbelig, sähe alles noch besser aus. – Note: 2,5



Janik Haberer

War giftig im Zweikampf und vor allem in Luftduellen zu giftig. Bekam nach dem zweiten Ellbogeneinsatz zu Recht. Wurde er eim 1:2 in Hannover wegen seiner Sperre schmerzlich vermissts, war er nun wieder eine inspirierende Stützte für den Sportclub. Einziger Makel: Versemmelte vier Minuten vor Schluss den Elfmeter, mit dem er alles hätte klarmachen können. – Note: 2



Nils Petersen

Was muss ein Mittelstürmer leisten? Er muss immer anspielbar sein – das war Petersen. Er muss den Ball im Zweikampf behaupten – das tat Petersen. Er sollte Tore schießen – auch das erledigte Petersen. Als Terrazzino gefoult worden war, verwandelte er den Strafstoß eiskalt. Es war sein elftes Saisontor und sein 50. in der Bundesliga. Das 51. vermasselten ihm erst der Bremer Veljkovic durch ein Foulspiel und danach die eigenen Beine, die ausgerechnet dann „dicht machten“, als der zweite Elfmeter geschossen werden musste. Petersen trat zurück, Haberer vergab. Es bleibt eine überragende Leistung des Freiburger Kapitäns! – Note: 1



Tim Kleindienst

Kam nach 69 Minuten für Terrazzino, stellte sich wacker in den Dienst der Mannschaft. – keine Bewertung.



Florian Kath

Ersetzte nach 77 Minuten Höler – und tat das Gleiche wie Kollege Kleindienst. – keine Bewertung.



Lukas Kübler

Ging nach 85 Minuten für Stenzel auf den Rasen – und machte es wie Kleindienst und Kath. – keine Bewertung.