Fußball 0:1 gegen Mexiko: Das darf doch nicht wahr sein!

Deutsche Nationalelf verpatzt den WM-Auftakt. Die Mission Titelverteidigung ist bereits in Gefahr.

Der Fehlstart ist perfekt, die erste Sensation der WM in Russland Realität. Bundestrainer Joachim Löw reagierte auf die 0:1 (0:1)-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko vor 80 000 Zuschauern im Luschniki-Stadion tief enttäuscht, versuchte aber trotzdem, den Blick sofort wieder nach vorne zu richten. „Wir sind alle genickt, wir sind alle enttäuscht, aber wir werden wieder aufstehen. Es gibt keinen Grund, von unserem Plan abzuweichen. Wir werden bei dieser Weltmeisterschaft die zweite Runde erreichen, da bin ich sicher.“ Löw klang in Moskau, als müsse er sich selbst Mut machen. Noch nie hat der Weltmeister gegen Mexiko verloren, was nach den enttäuschenden Ergebnissen in der Vorbereitung befürchtet worden war, wurde am Sonntagabend Wirklichkeit.

Das entscheidende Tor der Begegnung gelang Hirving Lazano in der 35. Minute. „Wir haben hart gearbeitet, wir haben ein wunderbares Spiel gemacht, wir haben den Weltmeister geschlagen, besser kann man in eine Weltmeisterschaft nicht starten“, sagte der Mexikaner, der zum Spieler des Spieles gewählt wurde. Mit hängenden Köpfen trotteten die deutschen Nationalspieler vom Feld nach einem Auftakt, wie er schlimmer nicht sein konnte.

Die Probleme begannen schon vor dem Anpfiff. Jonas Hector meldete sich mit grippalem Infekt ab, Marvin Plattenhardt rückte unverhofft in die Startformation. In der Zentrale entschied sich der Bundestrainer erwartungsgemäß für Mesut Özil. Und auch auf der linken Seite war kein Platz für Marco Reus. Julian Draxler hatte schon am Vortag signalisiert: „Ich bin bereit, topfit, ich freue mich, wir wollen mit einem Sieg ins Turnier starten.“

Es kam ganz anders. Die mexikanische Offensivreihe mit Miguel Layun vom FC Sevilla, Chicharito von West Ham United und Hirving Lazano vom PSV Eindhoven setzte den Weltmeister, begeistert angefeuert von Zehntausenden Fans, im Luschniki-Stadion von Beginn an heftig unter Druck. Schon nach zwei Minuten die erste Möglichkeit durch Lazano, Jerome Boateng klärte in höchster Not. Die deutsche Mannschaft fand kein Rezept gegen die überfallartigen Angriffe der Mexikaner. Lazano zeigte sich auf dem linken Flügel enorm spielfreudig, auf der rechten Seite Layun, der aber diverse hochkarätige Möglichkeiten nicht nutzen konnte. Sonst wäre die Niederlage des Weltmeisters noch höher ausgefallen. Und es wäre verdient gewesen.

Der Titelverteidiger war zunächst fast ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt, sehr viel Arbeit für Mats Hummels und Jerome Boateng, Joshua Kimmich und Marvin Plattenhardt wurden das eine oder andere Mal mit Ball überlaufen. Im Mittelfeld vermisste man Ideen, und auch die Offensivreihe erfüllte längst nicht die Erwartungen. Thomas Müller wirkte gegen die aufgeweckten Mexikaner viel zu langsam und uninspiriert, Julian Draxler fand zu selten ein Durchkommen. Einzig Timo Werner war gefährlich, vergab in der 2. Minute auf halbrechter Position, danach scheiterten Mats Hummels (8.) und erneut Werner (20.).

Entlastung gelang kaum. Und in der 35. Minute war es dann so weit. Die Mexikaner überliefen die deutsche Abwehr, ein präziser Pass von Chicharito auf Lazano, und der ließ Mesut Özil (siehe Geschichte auf dieser Seite) im Strafraum aussehen wie einen Anfänger. Eine simple Körpertäuschung ließ den Profi des FC Arsenal ins Leere laufen, ein wuchtiger Rechtsschuss in die linke untere Ecke ließ Manuel Neuer keine Chance. Vier Minuten später lenkte der mexikanische Torwart Guillermo Ochoa von Standard Lüttich einen Freistoß von Toni Kroos an die Querlatte. Vor dem Halbzeitpfiff des iranischen Schiedsrichters Alireza Faghani kam die deutsche Mannschaft zwar etwas besser ins Spiel, ohne allerdings große Chancen herauszuarbeiten.

Im zweiten Durchgang mussten die Mexikaner dem enormen Tempo des ersten Durchgangs Tribut zollen. Löw nahm Khedira aus dem Spiel und brachte Marco Reus. Der Weltmeister konnte das Spiel jetzt zumindest offener gestalten. Als Lazano dann auch noch entkräftet das Spielfeld verließ, spielte der Titelverteidiger überlegen. Mexiko kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Mit Reus wurde das deutsche Spiel besser, und Mexikos umstrittener Trainer Juan Carlos Osorio verstärkte die Defensive. Der „ewige Kapitän“ Rafael Marquez kam, und Löw verstärkte zehn Minuten vor Schluss nochmals seine Offensive. Mario Gomez vom VfB Stuttgart kam für Plattenhardt. Und trotzdem blieben die Mexikaner durch ihre Konter immer gefährlich. Layun hätte das Spiel entscheiden können (81.), blieb aber wie zuvor ohne Glück. Julian Brandt kam für Werner, der Weltmeister bemühte sich weiter, aber der Ausgleich gelang trotz zahlreicher Chancen nicht mehr. Die Enttäuschung war mit Händen zu greifen. Löw: „Das ist für uns eine ungewohnte Situation, aber wir müssen sie annehmen und schnell unsere Lehren daraus ziehen. Das war nicht geplant, aber wir werden wieder aufstehen.“