Regionalsport Schwarzwald Zwölf Spiele bis zum Titel

Wiha.Panthers haben Aufstieg fest im Blick. Neuzugang Petar Madunic schlägt voll ein

Basketball, Regionalliga: „Es ist nur ein Basketballspiel“, sagte Alen Velcic, Trainer der Wiha.Panthers vor dem Gipfeltreffen gegen Speyer und fügte an: „Es gibt wichtigere Dinge im Leben.“ Doch sein Jubellauf nach der Schlusssirene, als der 72:66-Sieg eingetütet war, verdeutlichte, dass dieses Spitzenduell mehr war als „nur ein Basketballspiel“.

Kurs ProB: Das im Vorfeld der Partie als „Duell der Giganten“ bezeichnete Aufeinandertreffen zwischen Schwenningen und Speyer lieferte zwar keine Antwort in der Meisterfrage, jedoch eine klare Tendenz. Mit 15 Siegen aus 16 Partien liegen die Doppelstädter mit zwei Punkten Vorsprung vor den Vorderpfälzern an der Tabellenspitze. Zwölf Spiele verbleiben Speyer noch, die Raubkatzen einzufangen. Angesichts der Dominanz, mit der die Panthers den Rest der Liga bisher deklassierten, scheint dies ein eher unwahrscheinliches Szenario. Als entscheidend wird sich wohl das Auswärtsspiel in Koblenz herausstellen, wo sich der Tabellendritte noch leise Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Alle anderen Mannschaften der Liga sind deutlich schwächer als die Panthers.

Großer Optimismus: Durch den emotionalen und hart erkämpften Comeback-Sieg vor 1000 Zuschauern gegen den größten Kontrahenten strotzen die Neckarstädter nun vor Selbstbewusstsein. „Ich glaube fest an den Titel. Ich sehe kein Team, das uns noch schlagen kann“, sagt Kapitän Nikola Fekete, der sich trotz einer nicht komplett ausgeheilten Bänderdehnung das „Duell der Giganten“ nicht entgehen lassen wollte und mit Schmerzmitteln sechs Minuten lang auf die Zähne biss. Der US-Amerikaner Rasheed Moore, der die famose Aufholjagd im letzten Viertel mit einem wichtigen Dreier einläutete, tritt noch auf die Bremse. „Es war das größte Spiel der Saison. Der Sieg war wichtig, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen.“ Alen Velcic verabschiedete sich hingegen von den Fans mit den Worten: „Wir sehen uns in der ProB!“

Glücksgriff: Ohne ihren neuen „Big Man“ hätten die Panthers die Aufholjagd wohl nicht stemmen können. Neuzugang Petar Madunic erlebte zuletzt aufregende Tage. Erst am vergangenen Wochenende brachten die Panthers den Wechsel des kroatischen Centers von Dresden nach Schwenningen in trockene Tücher, am Samstag avancierte er schon zum Matchwinner und Publikumsliebling. „Ich bin erst seit vier Tagen hier, aber schon sehr glücklich“, sagte Madunic nach der Partie. Nicht nur die Fans, sondern auch sein Trainer war nach der tollen Leistung des 2,12-Meter-Hünen entzückt. „Petar war unser Turm in der Schlacht. Er ist hervorragend ausgebildet und hat um den Korb herum gut abgeschlossen. Er kann für uns noch sehr wichtig werden“, freute sich Velcic über den Spieler, der sich als Glücksgriff erweisen könnte. Mit seiner energischen Vorstellung machte Madunic jedenfalls Lust auf mehr. Mit 17 Zählern, einer perfekten Wurfquote und sechs Rebounds in knapp 19 Minuten brachte der ehemalige U20-Nationalspieler Kroatiens wichtige Impulse und erzielte die letzten sechs Panthers-Punkte, die letztlich zum Sieg führten.

Bollwerk: Die Sportlerweisheit „Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel“ lässt sich 1:1 auf die Saison der Panthers und das Speyer-Spiel übertragen. „Unsere Verteidigung hat uns mal wieder den Arsch gerettet“, beschreibt Trainer Velcic seine Hintermannschaft nach der überragenden Vorstellung gegen die beste Offensive der Liga. Nachdem die Gäste den Panthers im ersten Viertel noch 26 Punkte einschenkten, erzielten sie in den verbleibenden 30 Minuten lediglich 40 weitere Zähler. Im entscheidenden Schlussabschnitt waren es nur noch fünf Pünktchen. „Wir haben überragend verteidigt“, sagt Rasheed Moore. Insgesamt ist die Abwehr der Erfolgsgarant der Doppelstädter. Obwohl der Offensivmotor zuletzt ziemlich stotterte, gewannen die Panthers die ersten beiden Partien des Kalenderjahres souverän und rangen auch den größten Konkurrenten aus Speyer nieder. So gewinnt man Titel.