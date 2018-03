Regionalsport Schwarzwald Zweimal gegen Spitzenteams aus Lörrach

Junioren des FC 08 Villingen dreimal Außenseiter. C-Junioren empfangen Hoffenheim. Donaueschinger C-Jugend gegen Eintracht Freiburg

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen (Sonntag, 12.45 Uhr). (mst) Auf die A-Junioren des FC 08 Villingen wartet mit dem Tabellenführer FV Lörrach-Brombach eine echte Herausforderung. Für Trainer Emanuele Ingrao spielt das aber eine eher untergeordnete Rolle. „Mir ist es egal, ob wir gegen den Ersten oder den Letzten spielen. Wir schauen immer nur auf uns. Wichtig ist, dass die Einstellung stimmt“, so Ingrao. Im Hinspiel agierten beide Mannschaften lange auf Augenhöhe, ehe eine Villinger Unachtsamkeit zum knappen Auswärtssieg für Lörrach führte.

Ein sehr gutes Zeichen in dieser Woche war, dass am Dienstag mit 16 Spielern die Trainingsbeteiligung so hoch war wie seit langem nicht mehr. Allerdings sind am Sonntag Batuhan Bak und Patrick Seyfried krankheitsbedingt fraglich. Zudem könnte es sein, dass die Langzeitverletzten Alex Müller, Jonah Domm und Said Akyazici in dieser Saison nicht mehr einsatzfähig sind.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 16.30 Uhr). Ähnlich wie die U19 trifft die B-Jugend der Nullachter auf das Spitzenteam Lörrach. Die Gäste sind Tabellenzweiter hinter dem Bahlinger SC, während Villingen auf Platz fünf steht. „Ich hoffe, dass jeder Spieler das gleiche Engagement wie in der Vorwoche beim 2:0-Sieg in Sinzheim zeigt“, betont Trainer Teyfik Ceylan. Den kommenden Gegner schätzt der Coach auf Augenhöhe ein, weil auch seine Mannschaft besser sei als der fünfte Platz. „Der momentane Tabellenplatz ist zu schlecht für unsere Qualität. Wir haben einige Punkte unnötig liegen gelassen.“

Von dem Tabellenzweiten spricht Ceylan in den höchsten Tönen. „Sie haben vor allem in der Offensive eine hohe Qualität.“ Wermutstropfen ist, dass mit Max Caljkusic ein Leistungsträger wohl angeschlagen ausfallen wird. Ceylan: „Solange wir nicht genau wissen, welche Verletzung Max hat, werden wir kein Risiko eingehen.“

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 12.30 Uhr). Mit unschönen Erinnerungen verbinden die C-Junioren des FC 08 Villingen das Vorrundenspiel bei der TSG Hoffenheim. In einem lange ausgeglichenen und torlosen Spiel kassierten die Nullachter zwei Minuten vor dem Ende den Gegentreffer, der zur Niederlage führte. „Wir wurden ausgekontert und haben zudem zwei dicke Chancen vergeben. Wir sind heiß und spielen auf Sieg. Alles andere hilft uns nicht“, stellt Co-Trainer Bernd Seckinger auch angesichts der prekären Lage im Abstiegskampf klar. Seckinger weiter: „Da es die U14 der TSG ist, hoffe ich, dass wir läuferisch und körperlich etwas im Vorteil sind.“ Sicher ausfallen werden Johannes Giese und Marek Schwär. Zudem ist fraglich, ob Vitus Vochatzer seine Virus-Erkrankung vollständig auskuriert hat. Sein Ausfall wäre schwerwiegend.

C-Junioren Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – SF Eintracht Freiburg (Samstag, 14 Uhr, DJK-Sportpark) (cl) Der Rückrundenstart verlief für die SG DJK Donaueschingen bisher nicht nach Maß. Einer guten Begegnung gegen den Kehler FV folgte eine schwache Vorstellung beim Tabellenneunten SC Konstanz-Wollmatingen. Spiel. „Wir haben einige Punkte vom letzten Spiel aufgearbeitet und somit ist die enttäuschende Leistung auch abgehakt. Wir richten den Blick nun wieder nach vorne“, sagt Trainer Andreas Vöckt. Auf die Donaustädter wartet mit dem Tabellenvierte aus Freiburg ein echter Brocken. In der Vorrunde unterlagen sie sang- und klanglos mit 1:5. Dies soll sich auf heimischem Geläuf nun ändern, Vöckt ist vorsichtig optimistisch: „An einem guten Tag können wir auch gegen so einen Gegner mithalten“. Personell sind die Voraussetzungen gut. Vöckt kann nahezu aus den Vollen schöpfen.