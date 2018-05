Regionalsport Schwarzwald Zweimal Doppelpack durch Schorpp und Albicker

DJK Donaueschingen siegt beim FC Hilzingen mit 4:1

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – DJK Donaueschingen 1:4 (0:1) (sdo) Die erste Chance in der Partie erspielte sich Hilzingen durch den starken Schuss von Endres. Doch Erndle klärt den Ball per Kopf von der Torlinie. Die erste DJK-Möglichkeit hatte Max Schneider. Doch seinen Schuss konnte Hilzingens Torhüter Müller gerade noch mit den Fingerspitzen gegen den Pfosten lenken. Auf der Gegenseite verfehlte Jeckl nur knapp das DJK-Tor. Wenig später lief Donaueschingens Andreas Albicker allein auf Müller, doch dieser klärte souverän mit dem Fuß. In der 42. Minute lag der Ball jedoch erstmals im Hilzinger Netz. Raphael Schorpp traf zum 0:1 für die Gäste.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff lief Albicker erneut alleine auf Müller zu. Dieses Mal traf er jedoch souverän zum 0:2. Nur zwei Minuten später durften die Platzherren zum ersten Mal jubeln. Nelson Jeckl verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:2. In der Schlussphase der Partie drehten die Donaueschinger noch einmal auf. In Minute 77 erzielte Albicker nach guter Vorlage von Erndle mit seinem zweiten Treffer das 1:3. Sieben Minuten später machte Schorpp mit dem 1:4 ebenfalls seinen Doppelpack perfekt. Tore: 0:1 (42.) Schorpp, 0:2 (52.) Albicker, (54./FE) N. Jeckl, 1:3 (77.) Albicker, 1:4 (82.) Schorpp, Zuschauer: 170; Schiedsrichter: Kozul (Rheinfelden)

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Kleinhans, Schneider, Schorpp, Albicker (82. Aguiar), Cakici, Ganter (81. Mayer), Beha (71. Buckenberger), Sauter, Erndle