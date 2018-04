Regionalsport Schwarzwald Zwei knackige Aufgaben für Schwarzwälder Verbandsligisten

Fußballerinnen aus Neukirch beim Spitzenreiter. SG Bad Dürrheim gegen Tabellenzweiten

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Vimbuch/Lichtenau (Sonntag, 15 Uhr in Bad Dürrheim) Eine schwere Partie steht dem Team von Trainer Klaus Stärk gegen den Tabellenzweiten bevor. Das Hinspiel endete 0:0. Zuletzt gewann der Meister von 2016 vier seiner fünf Partien. Somit haben die Gäste bei einer Partie mehr drei Punkte Vorsprung. Bei den Gastgebern gibt es im personellen noch Fragezeichen. Zuletzt fehlten die US-Girls Cara Ledmann und Marissa Brown-Schlenker. Bei den Gästen haben Julia Mantei (13 Tore), Dorina Baumgärtner (10), Julia Diefenbacher oder Svenja Bross schon höherklassig gespielt. Bad Dürrheims Torjägerin Christina Brugger traf bisher zwölf Mal.

Am Dienstag, 1. Mai, steht für die Kurstädterinnen ab 12.45 Uhr in Bad Dürrheim das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten FC Wolfenweiler-Schallstadt (Vorrunde: 2:1) an.

TSV Alemannia Zähringen-Freiburg – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 14 Uhr). Der Tabellenführer empfängt den Vorletzten. "Wir sind Außenseiter", sagt Neukirchs Trainer Dirk Huber. Freiburg will in die Oberliga. Die Zähringerinnen haben 15 von 16 Partien gewonnen. Mit der Brigachtalerin Juliane Maier (17 Tore) spielt eine ehemalige Bundesligaspielerin des SC Freiburg beim TSV. Zum mit Banu Bayam die Torschützenkönigin der Verbandsliga von 2016. Bei einem Sieg ist Zähringen Meister. Für Neukirch wird es indes immer schwerer, den Klassenerhalt zu schaffen.

Landesliga-Derby und Top-Spiel

FC Grüningen – FV Marbach (Samstag, 16 Uhr). Für beide eine richtungweisende Partie. Grüningen (39 Zähler) ist punktgleich mit Tabellenführer FC Hausen, Marbach rangiert mit 35 Punkten dahinter. "Das Spiel ist absolut offen und wird sicherlich spannend wie das Hinspiel", sagt Grüningens Trainer Mathias Limberger. Damals siegt seine Elf nach einem einen 1:2-Rückstand mit 4:3 Toren. Das Spiel war Werbung für den Frauenfußball. Marbachs Coach Holger Rohde sieht es ähnlich. "Keiner kann sich eine Niederlage im Titelrennen erlauben. Wir wären sogar ganz raus, denn sieben Punkte Rückstand sind in fünf Partien nicht mehr aufzuholen. Beide müssen auf Sieg spielen." Bei Grüningen fehlen Sandrina Bippus und Charlotte Kuck, bei Marbach Silvia Kraus, Ida Schmidt, Leila Sauter und Regina Glatz.

Trainer verlängern

Sowohl bei den Sportfreunden Neukirch als auch beim FV Marbach haben die Trainer für eine weitere Saison verlängert. Spielausschussvorsitzender Thilo Bärmann: "Wir führen die Zusammenarbeit mit Dirk Huber und seinem Co-Trainer Uwe Schätzle gerne fort" Der 47-jährige Huber sagt: "Es macht Spaß mit der Mannschaft, meinen Trainerkollegen und der Jugendabteilung zu arbeiten. Die jungen Spielerinnen entwickeln sich gut."

Beim FV Marbach wird Trainer Holger Rohde smit in seine dritte Saison gehen. Der 45-jährige A-Lizenz-Inhaber betont: "Die Mannschaft entwickelt sich seit zwei Jahren in eine gute Richtung. Mir macht es Spaß, die vielen ehrgeizigen Eigengewächse aus der Jugend einzubauen. Wir haben die ideale Mischung aus Nachwuchsspielern und Leistungsträgern im besten Fußballalter. Zudem ist der FV Marbach ein sehr gut geführter Verein."