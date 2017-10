Regionalsport Schwarzwald Zwei US-Boys bei den Wiha.Panthers: "American Dream" in Schwenningen

Christian Behrens und Rasheed Moore sind Baskteballprofis und wohnen gemeinsam in der Doppelstadt.

Basketball: Im Sommer kannten sie sich noch nicht, nun sind sie Teamkollegen, Freunde und teilen sich sogar eine Wohnung: Rasheed Moore und Christian Behrens sind Basketballprofis der Panthers Schwenningen und leben ihren Traum in einem fremden Land.

Die beiden Amerikaner leben seit dieser Saison in Deutschland und gehen für die Raubkatzen in der Regionalliga auf Korbjagd. Gemeinsam mit dem Litauer Darius Pakamanis, der ebenfalls Basketball bei den Panthers spielt, leben die beiden sogar in einer Wohngemeinschaft in Schwenningen. Der 22-Jährige Moore erklärt, wie es dazu kam: „Darius und ich hatten in unserer Wohnung vor Saisonstart noch ein Zimmer frei." Als Behrens zu den Panthers wechselte, "war sofort klar, dass Christian zu uns zieht. Es funktioniert bisher erstaunlich gut. Ich kann mich nicht beschweren“, freut sich Moore. Auch Behrens ist mit seiner Wohnsituation zufrieden. „Es ist ein tolles Zusammenleben. Jeder hat seinen eigenen Raum und es gibt kein Wohnzimmer. Wir müssen uns nicht unbedingt sehen, wenn man nicht will“, schmunzelt der 2,06 Meter große Modellathlet. Selbst die Hausarbeit stelle keine Probleme dar. „Wir sind alt genug, um Ordnung zu halten. Jeder putzt seinen eigenen Dreck weg“, lacht „CB“, so Behrens‘ Spitzname.

Wenn die US-Amerikaner nicht gerade den Basketball durch die Reuse werfen, verbringen sie ihre Zeit im Fitnessstudio oder mit Fernsehshows. Behrens schmunzelt: „Im letzten Monat habe ich sechs oder sieben Serien auf Netflix angeschaut.“ Die Panthers verpflichteten den Center Behrens erst Mitte September, kurz vor Saisonstart. Seine ersten Eindrücke vom neuen Wohnort waren positiv. „Schwenningen ist eine schöne Stadt. Insgesamt herrscht in Deutschland eine tolle Basketballkultur. Mir gefällt es, dass sich viele Fans gut auskennen und uns unterstützen. In England, wo ich letztes Jahr spielte, spielt Basketball keine große Rolle“, erzählt der 24-Jährige.

Rasheed Moore, der Anfang Juli aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania kam, „erlitt zu Beginn keinen Kulturschock. Die Leute hier sind sehr nett. Es ist bisher eine großartige Erfahrung.“ Der einzige Kritikpunkt an Deutschland sei der Zeitunterschied zu seiner Heimat. "Die Spiele der NBA laufen hier mitten in der Nacht. Ich werde sie wohl aufnehmen und am nächsten Tag anschauen müssen", grübelt der Anhänger der Los Angeles Lakers.

Dass die Schwenninger mit Behrens einen zweiten Spieler aus Übersee unter Vertrag nahmen, war für Moore eine tolle Neuigkeit. Zwischen beiden entstand sofort eine enge Freundschaft. „Mit Christian habe ich eine Bezugsperson, die ebenfalls aus Amerika stammt. Wir können uns gegenseitig helfen und haben viel Spaß zusammen.“ Behrens fügt an: „Rasheed hat mir vor allem nach meiner Ankunft sehr viel geholfen. Er kennt sich hier schon gut aus."

Nur mit den Deutschkenntnissen stoßen die beiden Neuen an ihre Grenzen. Moore nahm in der Highschool für kurze Zeit Deutschunterricht. „Ich verstehe deutsch besser als dass ich es sprechen kann.“ Anders sieht es bei Behrens aus. „Meine Kenntnisse sind ziemlich schlecht. Vielleicht werde ich Unterricht nehmen. Ich versuche, alles aufzuschnappen und deutsche Fernsehserien zu schauen.“ Panthers-Trainer Alen Velcic sieht die Amerikaner bestens in der Mannschaft integriert. „Im Team sprechen wir alle englisch. Jeder kommt mit jedem super aus, es ist eine super Truppe. Um im Lidl einkaufen zu gehen, musst du auch nicht viel deutsch können“, erklärt der Erfolgscoach.

Velcic ist stolz auf seine sportlichen Entdeckungen. Allerdings war es nicht einfach, sie bei den Verhandlungen für die viertklassige Regionalliga zu begeistern. „Beide haben lange gezögert. Rasheed war in seinem ehemaligen Team in den USA ein Star und muss nun bei den Panthers eine untergeordnete Rolle ausfüllen. Mit Christian habe ich drei Nächte hintereinander telefoniert, um ihn von unserem Projekt in der Doppelstadt zu überzeugen.“ Beide spielten erfolgreich in der amerikanischen College-Liga NCAA, die qualitativ mit der 1. Bundesliga in Deutschland vergleichbar ist. Unterfordert fühlen sich die Profis nicht. „Die Regionalliga ist nicht zu einfach für uns. Wir müssen zum Teil gegen starke und erfahrene Profis antreten. Das ist eine wertvolle neue Erfahrung. Wir leben unseren Traum als Basketballprofis“, erklärt Behrens.

Das sportliche Ziel ist klar: Im April soll der Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert werden. Ein wichtiger Schritt dorthin stellt das Heimspiel am Samstag (20 Uhr in der Deutenberghalle) gegen den MTV Stuttgart dar. Ob die beiden Amerikaner ihre nach der Saison auslaufenden Verträge in Schwenningen verlängern, sei vom Aufstieg unabhängig. Moore sagt: „Ich denke noch nicht daran, was nächstes Jahr passiert. Ich lege meine ganze Kraft in diese Spielzeit und gebe alles, damit wir den Titel gewinnen.“ Vielleicht leben die beiden US-Boys dann den amerikanischen Traum in Schwenningen weiter.

Zur Person

Rasheed Moore wurde 1995 im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Der 1,99 Meter große Basketballer spielte vier Jahre lang für die East Stroudsburg University und war dort einer der besten Spieler der Liga.

Christian Behrens erblickte am 14. Dezember 1992 im US-Bundesstaat Washington das Licht der Welt und misst 2,06 Meter. Er spielte für die University of California in der NCAA und stand zudem bereits in Österreich, Spanien und England unter Vertrag. Beide unterschrieben im Sommer einen Einjahresvertrag bei den Wiha.Panthers. (ms)