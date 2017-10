Zwei Top-Spiele

David Invernot, Trainer des FC Hüfingen, tippt den 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) TuS Oberbaldingen – FC Hüfingen. „Wir müssen ähnlich couragiert wie zuletzt gegen Neustadt auftreten. Wenn wir kompakt stehen, ist etwas machbar, sogar ein 2:1-Sieg. Nach vier Spielen ohne Niederlage soll die Serie weitergehen. Wir wissen, dass Oberbaldingen stark ist.“

SV Hinterzarten – FC Bräunlingen. „Ein echtes Top-Spiel. Bräunlingen verfügt über eine junge und talentierte Mannschaft. Tabellenführer Hinterzarten glänzt mit seiner Erfahrung. Hinterzarten ist noch ungeschlagen und sollte die Serie ausbauen. Bräunlingen wird sicher ein gutes Spiel zeigen, aber Hinterzarten gewinnt 2:0.“

SSC Donaueschingen – FC Pfohren. „Das zweite Top-Spiel. Die ersten vier Mannschaften in der Tabelle treffen am Wochenende in direkten Duellen aufeinander. Eine interessante Konstellation. Der Platz beim SSC ist nicht einfach zu bespielen. Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe und tippe 1:1.“

FC Neustadt II – SV Öfingen. „Öfingen hat zuletzt mit guten Ergebnissen geglänzt. Ich traue Öfingen in Neustadt einen 2:1-Erfolg zu.“

FC Löffingen II – SV Eisenbach. „Löffingen hat Qualität und gute Einzelspieler. Die Mannschaft ist nicht mehr mit der aus der vergangenen Saison zu vergleichen. Finden die Gastgeber die richtigen Mittel, siegen sie mit 1:0.“

SV Gündelwangen – FV Möhringen. „Die heimstarken Gündelwanger werden sich nicht von Möhringen überraschen lassen und gewinnen mit 3:0.“

SV Göschweiler – FC Lenzkirch. „Göschweiler ist offensiv gut besetzt, nutzt aber nur einen Bruchteil seiner Chancen. Das Problem ist die Defensive, wie die 44 Gegentreffer zeigen. Lenzkirch erscheint mir wesentlich stabiler. Die Gäste werden zwar keinen Einbahnstraßenfußball bieten, nehmen aber mit 2:1 die drei Punkte mit.“

FC Bad Dürrheim II – SV Grafenhausen. „Die neun Bad Dürrheimer Gegentore zuletzt in Bräunlingen sind schon eine Hausnummer. Möglicherweise gab es personelle Sorgen. Bezirksliga-Absteiger Grafenhausen ist in der Liga angekommen und hat sich bereits auf Rang fünf nach oben geschoben. Die Gäste gewinnen die Partie mit 2:0.“