Regionalsport Schwarzwald Zwei Tadic-Tore reichen nicht

FC Bad Dürrheim verliert Testspiel in Rielasingen

Fußball: 1. FC Rieslasingen-Arlen – FC Bad Dürrheim 3:2 (1:1). (wmf) Die Bad Dürrheimer unterlagen beim Verbandsliga-Rivalen nur knapp. Auffälligster Spieler auf Seiten der Gäste war Nico Tadic, der beide Treffer für die Kurstädter erzielte und mit einem Pfostenschuss (24.) Pech hatte. In Minute zehn brachte Tadic die Gäste mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel in Führung, die Sebastian Stark nach gut einer halben Stunde egalisierte.

Kurz nach der Pause fiel das 2:1 (48.) für die Hegauer quasi aus dem Nichts. Nach einem klasse Pass von Felix Schaplewski besorgte Tadic den 2:2-Ausgleich in der 64. Spielminute. Fünf Minuten vor Schluss gelang Lekawski der glückliche Siegtreffer für die Hausherren. Rielasingen hatte zwar optisch Vorteile, doch die besseren Chancen waren auf Seiten der Bad Dürrheimer.