Regionalsport Schwarzwald Zwei Serien im Basketball-Spitzenspiel auf dem Prüfstand

Panthers Schwenningen in Koblenz gefordert. Für möglichen Titelgewinn der Neckarstädter ist ein Ausrutscher verboten

Basketball, Regionalliga: SG Lützel/Post Koblenz – Wiha Panthers VS (Samstag, 19.30 Uhr). Da waren es nur noch drei. Die Basketballer der Wiha Panthers Schwenningen müssen am Samstagabend im drittletzten Saisonspiel die Tabellenführung verteidigen. Ein Sieg, und der Titel ist greifbar nahe. Verlieren sie das Topspiel bei den Drittplatzierten, könnte der große Traum in weite Ferne rücken, falls Verfolger Speyer tags darauf seine Pflichtaufgabe lösen sollte.

Was war das für ein überragendes Spitzenspiel Ende November in der ausverkauften Deutenberghalle. In einem hochklassigen Schlagabtausch bescherten die Panthers rund 1000 Fans beim 75:68-Erfolg über Koblenz einen Krimi und setzten mit dem umjubelten Sieg ein deutliches Ausrufezeichen im Titelrennen. Dieses biegt nun auf die Zielgerade ein und wieder werden die Panthers bis ans Leistungslimit gehen müssen, um Koblenz zu bezwingen.

Pünktlich zum Topspiel meldet sich Nikola Fekete wieder fit zurück. Der Kapitän erlitt vor drei Wochen beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern einen Bänderteilriss im rechten Fußgelenk, arbeitete sich in der Zwischenzeit aber wieder in eine wettkampffähige Verfassung. "Nikola ist ein Phänomen. Er ist bandagiert und nimmt Schmerzmittel, lässt sich aber nicht anmerken, dass er ein angerissenes Band im Fuß hat. Er wird sich das Topspiel nicht nehmen lassen", zeigt sich Panthers-Trainer Alen Velcic begeistert von seinem Spielführer.

Vor allem Feketes Qualitäten als Distanzschütze werden in der Moselstadt gefragt sein. Die Conlog Baskets Koblenz spielen gemeinsam mit Ligaprimus Schwenningen und Verfolger Speyer in einer anderen Liga als der Rest des Klassements. Obwohl die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak wohl über den größten Etat der gesamten Regionalliga verfügt, musste sein Team im Kampf um die Meisterschaft schon längst abreißen lassen. Niederlagen gegen die Panthers und Speyer sowie drei überraschende Ausrutscher gegen Stuttgart, Lich und Karlsruhe bedeuten acht Punkte Rückstand auf die Spitze. Auf heimischem Parkett sind die Baskets aber – genauso wie die Panthers – ungeschlagen. Somit werden heute zwei Serien auf dem Prüfstand stehen: der Heimnimbus der Koblenzer und die Siegesserie von mittlerweile 23 Spielen der Schwenninger.

Vor der Osterpause trat Koblenz ohne seinen besten Spieler Marlin Mason an, der verletzt passen musste. Alen Velcic rechnet aber damit, dass der US-Amerikaner gegen Schwenningen wieder auf dem Feld stehen wird. Mason ist mit knapp 20 Punkten pro Spiel bester Scorer der Koblenzer und mit seiner Kombination aus Größe (1,98 Meter), Technik und Athletik einer der besten Individualisten der Liga. Ihm zur Seite steht mit dem Litauer Paulius Semaska ein sehr starker Aufbauspieler, der im Hinspiel trotz starker Verteidigung durch Darius Pakamanis 20 Punkte erzielte. Zudem sorgt der Brite Joe Hart für ständige Gefahr von der Dreierlinie.

Bei aller Qualität, die Koblenz mitbringt, wollen sich die Panthers in diesem vorgezogenen Titelfinale auf ihre eigenen Stärken besinnen. Diese liegen eindeutig in der Defensive. Gut zehn Punkte weniger kassieren die Schwarzwälder im Schnitt pro Partie als Koblenz. Trainer Velcic weist die bekannte Weisheit aus dem US-Sport hin: "Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Zum Verteidigen braucht man Herz, Blut, Spucke, Willen, Kraft und Seele. Das hat diese Mannschaft. Wir werden gut vorbereitet sein. Wir sind größentechnisch überlegen und können auf jede Aufstellung des Gegners reagieren."

Was ein Sieg in Koblenz bedeuten kann, schiebt Velcic hinten an. "Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Von der Meisterschaft redet bei uns niemand, solange sie nicht rechnerisch sicher ist", betont der Coach, der sich in der Moselstadt auf die Unterstützung von um die 100 Panthers-Fans freuen darf. Zwei Fanbusse werden die Mannschaft begleiten, zudem werden einige Anhänger auf eigene Faust zum Spitzenspiel reisen. "Ich hoffe stark, dass sie uns lautstark anfeuern werden. Die Fans können ein ganz wichtiger Faktor werden, um die letzten Kräfte zu sammeln."