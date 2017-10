Regionalsport Schwarzwald Zwei Serien auf dem Prüfstand

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen und FC Grüningen wollen in ihren Ligen ungeschlagen bleiben

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Hochrhein Hohentengen-Stetten (Sonntag, 15 Uhr in Bad Dürrheim). Nach drei Remis in Folge, aber weiterhin in sechs Partien ungeschlagen, erwartet Klaus Stärk und den Aufsteiger der Tabellenfünfte. Die Hochrehin-Elf um Trainer Mike Stark ist mit etlichen Spielerinnen des ehemaligen Schweizer Meisters FC Neunkirchen bestückt. Dazu gehören Torjägerin Celine Leusch, Nina Sardu, Tiziana Di Feo, Lisa Remmele sowie die allerdings zur Zeit nur in der Reserve-Elf spielende Tamara Becker, die alle schon in der Nationalliga A aktiv waren. Allerdings haben die Gäste keine Torhüterin. So wechseln sich alle Feldspieler zwischen den Pfosten ab. In einem Test im vergangenen Jahr siegte die SG mit 7:5. Hochrhein hat zuletzt drei Pflichtspiele gewonnen und dabei 19 Treffer erzielt.

Polizei SV Freiburg – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 14 Uhr). Neukirchs Trainer Dirk Huber wartet mit seiner Elf noch auf den ersten Sieg. Klappt es im siebten Versuch? "Wir sind beim PSV klarer Außenseiter, werden aber versuchen, gut zu stehen. Ich kann meiner Mannschaft bisher keinen Vorwurf machen. Sie versucht in jedem Spiel alles und zeigt gute Leistungen", so Huber. Für Neukirch wird es beim spielerisch starken Team aus dem Breisgau um die früheren SC-Spielerinnen Elena Beckmann und Magdalena Klein schwer, etwas Zählbares mitzunehmen.

Landesliga

FC Grüningen – SG Schliengen/Neuenburg (Samstag, 16 Uhr). Sechs Spiele ohne Niederlage, 15 Punkte, Platz 1: Mathias Limberger und die Grüninger haben einen Lauf und können nun gegen den Aufsteiger aus dem Markgräfler Land nachlegen. Die Gäste verloren zuletzt fünf Spiele in Folge und kassierten dabei im Schnitt vieler Gegentreffer. Alles andere als ein weiterer Grüninger Sieg wäre eine Überraschung.

SV Worblingen – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach der Derbyniederlage sieht Marbach-Trainer Holger Rohde sein Team beim Aufsteiger in der Pflicht. "Es gibt an unserer Offensivleistung, am Willen und im läuferischen Bereich nichts auszusetzen. Wir müssen im Defensivverhalten als Mannschaft komplett konzentrierter werden, dann sind drei Punkte drin." Sechs Spielerinnen lagen diese Woche mit Grippe und Erkältungen komplett flach. "Damit erklärt sich mir, warum wir gegen Grüningen für unsere Verhältnisse schlecht waren", ergänzt der Trainer. Worblingen zeigte bisher Licht und Schatten. Rohde hat die Elf bereits gesehen. Rohde: "Sie stehen defensiv kompakt und lauern auf Konter mit Torjägerin Saskia Cabete. Wir kennen Saskia, da sie während ihres Studiums zwei Jahre in Marbach mittrainierte. Zu beachten ist die erfahrenen Marina Wölfle."

SV Deggenhausertal – SV Titisee (Samstag, 16 Uhr). Zweiter gegen Dritter. In der vergangenen Saison gab es in drei Pflichtspielen keinen Sieg für Titisee. Die beste Offensive der Liga ist im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen. Ein Punktgewinn wäre für das Gästeteam um Trainerin Jasmin Kaiser ein großer Erfolg.

SV Niederhof – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Das Kellerduell ist für den Tabellenletzten eine Partie voller Unbekannte. Niederhof war vor der Runde ein Titelfavorit, verlor allerdings schon fünf Partien. Der Gast ist erneut krasser Außenseiter.