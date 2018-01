Regionalsport Schwarzwald Zwei Neue beim FC 07 Furtwangen

Landesligist holt Johannes Wehrle und Danny Kienzler

Fußball-Landesliga: Der FC 07 Furtwangen geht mit zwei neuen Spielern in die am 10. März beginnende Rückrunde. Johannes Wehrle kehrt vom FC 08 Villingen zu seinem Heimatverein zurück. Bei den Nullachtern war er Stammspieler in der Landesligamannschaft. Wehrle begann in der Jugend des FC 07, bevor er nach Villingen wechselte. Er spielte schon in der Rückrunde 2015/16 für die Grün-Weißen, bevor er nochmals nach Villingen wechselte.

Mit Danny Kienzler, kommt ein junger, talentierter Spieler ins Bregstadion. Er kommt eigentlich aus Triberg, spielte jedoch zuletzt in der A-Jugend des FC Bad Dürrheim. „Wir sind froh, dass wir diese beiden Spieler für uns gewinnen konnten“, betont Peter Mark, verantwortlich für den Spielbetrieb in Furtwangen. Ebenso hoffen die Bregtäler, dass Jakob Pretzer nach seiner einjährigen Verletzungspause in der Rückrunde wieder zum Kader der Landesliga-Elf gehört.

Auch Trainer Markus Knackmuß freut sich auf die Neuen und hofft, dass die Mannschaft in der Rückrunde an die guten Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen kann. Nach einem schwachen Saisonstart feierten die Furtwanger vor der Winterpause neun Siege in Folge. Knackmuß: „Das ist eine Wahnsinns-Serie, die sich meine Mannschaft hart erarbeitet hat.“