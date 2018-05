Regionalsport Schwarzwald Zwei Ehrungen für die Panthers Schwenningen

Tolle Auszeichnungen für Basketballer

Basketball: (olg) Nach dem Meistertitel in der Regionalliga gibt es zwei weitere Ehrungen für die Panthers Schwenningen. Rasheed Moore wurde zum Spieler des Jahres gewählt, Alen Velcic zum Trainer des Jahres. Velcic holte sich nach 2017 zum zweiten Mal diese Auszeichnung. "Mir ist der Titel nicht so wichtig. Du kannst nur erfolgreich sein, wenn das ganze Team funktioniert. Ein Trainer ist nur so gut, wie sein Team auf dem Feld spielt", sagte der Coach zur Auszeichnung.

US-Boy Moore wurde zudem im ersten Jahr in Europa in das All-Star-Team gewählt. Mit ihm Jordan Rezendes (Speyer), Ricky Easterling (Saarlouis), Jacob Mampuya (Tübingen) und Eduard Arques (Speyer). Moore vernahm die Auszeichnungen im Heimaturlaub in den USA. „Es freut mich und es ist eine Ehre. Ich wollte der Mannschaft helfen den Titel zu holen. Ohne die starken Mitspieler wäre ich nicht so gut. Wichtig war der Team-Erfolg“, sagte der 22-jährige Small Forward, der insgesamt 21,7 Punkte pro Partie und 608 Körbe in den 28 Spielen erzielte. „Rasheed hat im Verlauf der Saison immer besser ins Spiel gefunden. Er war mit seinen Treffern von Außen, den vielen Dreiern und bei seiner Schnelligkeit fast nicht mehr zu verteidigen", lobt Velcic. Vor allem in den Topspielen in der Rückrunde gegen Speyer oder in Koblenz zeigte Moore seine Klasse. Im letzten Spiel in Fellbach krönte er seine überragende Saison mit einem Double-Double und herausragenden 15 Rebounds. Sein ehemaliges Collage East Stroudsburg Warriors zeigte sich ebenfalls begeistert über die Nachricht zu seinem Europa-Rookie.

Klar ist, dass die Phanters den US-Boy in der nächsten Saison wieder in ihrem Trikot sehen wollen. "Wenn wir die Lizenz für die ProB bekommen, wollen wir ihn bei uns haben. Er hat noch mehr Potenzial und dürfte auch eine Liga höher der besten Amerikaner in der Liga sein“, sieht Velcic in seinem besten Spieler einen Eckpfeiler. Moore sagte dazu: "Ich möchte weiter für die Panthers spielen und mich unbedingt eine Liga höher beweisen.“