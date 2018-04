"Zum Schluss war es grausig anzusehen"

Rückblick auf den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit einem 3:0-Erfolg gegen den zuletzt sehr starken SV Öfingen verteidigte der FC Bräunlingen seine Tabellenführung. „Wir haben gut in das Spiel gefunden und verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat vom Gegner wenig zugelassen. Das haben wir wirklich gut gemacht“, freut sich Trainer Uwe Müller. Was ihm indes nicht gefiel, waren die vielen ausgelassenen Möglichkeiten vor dem späten 2:0. „Wir müssen das Spiel eher entscheiden. Die 1:0-Führung war lange zu wenig.“

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Lenzkirch gelang dem FC Pfohren der erste Sieg im Jahr 2018. „In der ersten Halbzeit müssen wir höher als nur 2:0 führen. Nicht gefallen hat mir, dass gegen Ende der Partie nur Kampf und Krampf dominierte. Das war grausig anzusehen“, bilanziert Trainer Dominic Häring das Spiel. Mehr Sorgen macht ihm das Verletzungspech. Wegen Sebastian Boma musste der Krankenwagen angefordert werden. Der zunächst befürchtete Beinbruch stellte sich als Prellung mit Schürfwunden heraus, die genäht werden mussten. Auch Gabriel Wolf ist angeschlagen. Timon Zimmermann, gerade erst von einer Verletzung zurück, hat sich die Hand gebrochen.

Zum dritten Mal in Folge musste der TuS Oberbaldingen ohne einen gelernten Torhüter spielen und ging in Hinterzarten mit einer 2:4-Niederlage vom Platz. Lange hielt der TuS die Partie dennoch offen. „Wir waren nicht schlechter als Hinterzarten, sind aber durch die Torwart-Suche gehandicapt. Das hat uns einige Punkte gekostet“, sagt Oberbaldingens Trainer Bernhard Stern. Der TuS-Coach ist froh, dass sich ein Spieler findet, der sich zwischen die Pfosten stellt. Für den Mittwoch und das Spiel in Pfohren zeichnet sich eine bessere Lösung ab. „Für die Partie bin ich zuversichtlich“, ergänzt Stern, der in Hinterzarten nur zwölf Spieler hatte und durch einen frühen Wechsel später nicht mehr reagieren konnte.

Durch die 0:2-Niederlage in Grafenhausen bleibt der FC Hüfingen im Tabellenkeller und muss weiterhin um den Ligaerhalt bangen. „Grafenhausen hatte die besseren Chancen und hat verdient gewonnen. Ich frage mich allerdings, warum wir bei 20 Grad auf einem staubigen Hartplatz spielen müssen, wenn nebenan der Rasenplatz ein Spiel zulässt“, sagt Hüfingens Trainer David Invernot. Er weiß, dass den kommenden Partien in Lenzkirch und gegen Bad Dürrheim II jetzt eine große Bedeutung zukommt. „Wir sollten da punkten, um wieder den Vorwärtsgang einzulegen. Die Mannschaft weiß das.“

Eine etwas ruppige Partie gab es zwischen dem FC Löffingen II und dem FV Möhringen (4:2). Gleich vier Spieler standen schon vor dem Abpfiff unter den Duschen. „Aus meiner Sicht hat der Gast unnötig Härte in die Partie gebracht. Viele meiner Spieler haben noch jetzt blaue Füße“, sagt Löffingens Trainer Stefan Löffler. Für ihn hätte der Schiedsrichter früher eingreifen müssen. Hinzu kam, dass die Gäste in den ersten sechs Spielminuten gleich zweimal ins eigene Netz trafen. „Wir spielen eine gute Saison. Das nächste Ziel sind 38 Punkte. Ich hoffe, wir schaffen das bald“, sagt Löffler. Am Mittwoch wolle seine Elf „den SV Hinterzarten ärgern“, so Löffler. Das Minimalziel sei ein Punkt.

Dem SV Eisenbach gelang mit dem 5:1-Erfolg beim FC Bad Dürrheim II ein kleiner Befreiungsschlag. Erstmals seit dem zweiten Spieltag hat Eisenbach einen Abstiegsplatz verlassen. „Wir waren sehr effektiv in der Chancenauswertung. Das Spiel kann nur einen Anfang darstellen. Noch liegt vor uns ein weiter Weg hin zum angestrebten Klassenerhalt“, sagt Trainer Mario Heinrich. Gefreut hat den Übungsleiter, dass seine Spieler vor dem Tor die Durchschlagskraft gezeigt haben, die er sich schon immer wünscht. Am Mittwoch gelte es im Nachholspiel in Möhringen nachzulegen.

Der FC Bad Dürrheim II ist endgültig im Abstiegskampf angekommen. „Die mangelnde Fitness einiger Spieler lässt sich nicht übersehen. Zudem mussten wir mit Stefan Nezel einen Feldspieler ins Tor stellen. Wenn dann noch wie gegen Eisenbach ein ganz schlechter Tag hinzukommt, gibt es solche Ergebnisse“, sagt Bad Dürrheims Trainer Dennis Feuerstein. Er befürchtet, dass sich an der engen Personalsituation bis zum Ende der Saison nicht mehr viel ändern wird. Die Verbandsliga-Reserve könnte demnach noch weiter durchgereicht werden.