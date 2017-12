Regionalsport Schwarzwald Zum Fest gibt's ein Dreier-Spektakel

Wiha-Panthers besiegen Fellbach klar mit 120:86. 1100 Zuschauer sehen begeisternde Vorstellung

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – Rewe Aupperle Fellbach 120:86 (30:23, 29:22, 30:17, 31:24). Einen Tag vor Heiligabend beschenkten die Wiha.Panthers die rund 1100 Fans in der Deutenberghalle mit einem Basketballfest. Gegner Fellbach unterlag im Dreier-Spektakel der Gastgeber am Ende deutlich.

Schon im ersten Viertel wurde klar, dass beide Teams in der Offensive hervorragend aufgelegt waren. Es deutete sich ein offener Schlagabtausch an, den die Mannschaft gewinnen würde, die ihr heißes Händchen länger behalten kann. Im ersten Durchgang hielten die Fellbacher gut mit und führten drei Minuten vor der ersten Viertelpause mit 19:17. Danach eroberten sich die Panthers mit einem 11:1-Lauf die Führung zurück und gaben sie im weiteren Verlauf auch nicht mehr ab.

Danach war ein Klassenunterschied erkennbar – auch, weil Fellbach stark ersatzgeschwächt mit einer kleinen Rotation aus sieben Mann antreten musste und unterm Korb enorme Größennachteile hatte. Dies zeigt das Rebound-Duell, das die Doppelstädter mit 43:23 klar für sich entschieden. Fellbachs Trainer Jens Leutenecker meinte: „Uns hat die Hälfte des Teams gefehlt und wir mussten einen Jugendspieler einsetzen. Wir haben zwar zu Beginn gut getroffen, aber danach hatten wir der Klasse der Panthers nichts mehr entgegenzusetzen.“

Mit einem 14-Punkte-Vorsprung für Schwenningen ging es in die Halbzeitpause. Im dritten Abschnitt zogen die Panthers auf 27 Punkte davon und sorgten damit für die endgültige Entscheidung. Davor Barovic erzielte früh im letzten Viertel den 100. Punkt der Gastgeber.

Aber auch Fellbach schlug sich in der Offensive wacker und schenkte den Panthers 86 Punkte ein – nur Spitzenteam Speyer erzielte gegen die beste Defensive der Liga mehr Punkte. Am Ende traf Fellbach starke 43 Prozent der Dreier. Die Panthers pulverisierten diesen Wert jedoch und ließen es mit zwölf Dreiern aus 20 Versuchen (60 Prozent) ordentlich regnen.

Aus einer starken Mannschaft ragte Kapitän Nikola Fekete heraus. Er war nicht nur mit 31 Punkten (persönliche Saisonbestleistung) bester Punktesammler des Abends, sondern traf auch jeden seiner zwölf Würfe (fünf von fünf Dreiern!) und zeigte eine engagierte Leistung in der Defensive. „Wenn man jemanden hervorheben will, dann Nikola. Er freute sich unheimlich, dass er nach dem Spiel zu seiner Familie durfte. Das hat man ihm angemerkt“, lobte Trainer Alen Velcic seinen Kapitän.

Auch ein anderer Spieler erlebte einen besonderen Abend. Der erst 16-jährige Dominik Herrmann feierte ein umjubeltes Debut im Panthers-Trikot und zeigte in acht Minuten bereits gute Ansätze. Ein anspruchsvoller Korbleger eine Minute nach seiner Einwechslung im dritten Viertel riss zahlreiche Fans und die Panthers-Bank von ihren Sitzen. „Es war eine geile Erfahrung. Ich war überrascht, dass ich spielen durfte. Der Trainer hat mir auf den Weg gegeben, dass ich befreit aufspielen und die Nervosität ablegen soll. Dass die Zuschauer derart applaudieren, hat mich sehr gefreut“, erzählt der Debütant.

Auch Kosta Karamatskos, der sich Dominik Herrmann bei seiner Einwechslung zur Brust nahm, sagte: „Ich freue mich für den Jungen. Ich kann mich sehr gut in ihn versetzen. Auch ich war beim ersten Spiel bei den Männern vor einer großen Kulisse nervös. Er hat aber einen tollen Job gemacht und muss so weiterarbeiten.“

Trainer Velcic war zufrieden mit seiner Mannschaft und entließ sie guten Gewissens in den sechstägigen Urlaub. „Unsere Offensive war in dieser Partie bombastisch. Die Fellbacher Zonenverteidigung war gegen uns körperlich unterlegen. In der Defensive haben wir gegen Ende einige Geschenke verteilt“, resümierte der Trainer.

Für die Wiha.Panthers VS spielten: Nikola Fekete (31 Punkte/4 Rebounds/0 Assists), Dominik Herrmann (2/1/2), Sergey Tsvetkov (7/5/0), Jaka Zagorc (0/3/10), Aron Walker (10/5/1), Davor Barovic (14/7/4), Boyko Pangarov (13/2/2), Torben Tönjann (9/3/0), Kosta Karamatskos (8/4/10), Rasheed Moore (16/4/3) und Darius Pakamanis (10/2/0).

