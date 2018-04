Regionalsport Schwarzwald Zum 20. Mal um Denzer-Cup

Erster Startschuss ertönt am 14. April in Unterkirnach. Laufserie umfasst neun Wettbewerbe

Leichtathletik: (ju) Die wohl beliebteste Laufserie im Schwarzwald findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt: Am Samstag, 14. April, wird mit dem Weihermooslauf in Unterkirnach der „Intersport Denzer-Cup“ eröffnet. Wie im Vorjahr umfasst die Cupserie neun Wertungsläufe. Um in die Cupwertung zu gelangen, müssen die Teilnehmer an mindestens sechs Wettbewerben teilnehmen. An der Serie dürfen alle Läufer/innen ab Jahrgang 2002 (U 20) teilnehmen.

Traditionell wird die Laufserie mit dem 36. Weihermooslauf über 10,6 Kilometer am Samstag, 14. April, eröffnet. Der Start erfolgt um 17 Uhr oberhalb der Grund- und Hauptschule. Bei dem Rennen gibt es auch diesmal eine Bergwertung mit Sonderpreisen. Außerdem wurde die Mannschaftswertung für Damen und Herren und der Schülerlauf über 3000 Meter für den Nachwuchs beibehalten, der fünf Minuten nach dem Hauptlauf gestartet wird.

Am Freitag, 27. April, findet die neunte Auflage des Obereschacher Sport-Weiß-Laufs statt. Mit 12,2 Kilometern umfasst er die längste Strecke der Serie und wird um 18.30 Uhr gestartet. Zehn Tage später, am Samstag, 5. Mai, veranstaltet der Leichtathletikverein Donaueschingen den 40. Volkslauf „Rund um den Ochsenkopf“ in Wolterdingen. Dies ist zugleich der älteste Wettbewerb der Serie. Der Hauptlauf über 11,2 Kilometer wird um 17.30 Uhr bei der Festhalle Wolterdingen gestartet.

Nach einer Pause von sechs Wochen folgt der vierte Wertungslauf. Am Samstag, 23. Juni, richtet der FC Reiselfingen den „20. Lauf an der Wutach“ aus. Im Hauptlauf (16.30 Uhr) über zehn Kilometer mit Start und Ziel bei der Sportanlage Reiselfingen sind die Jugendlichen, Damen und Herren besonders gefordert. Im Juli werden noch drei Läufe vor den Sommerferien absolviert. Den Auftakt macht am Samstag, 7. Juli, der 8. Stadtfestlauf in St. Georgen. Diese Veranstaltung umfasst ein großes Programm. Der Hauptlauf über 10,5 Kilometer und der Halbmarathon werden um 15 Uhr gestartet. Nur eine Woche später findet der „8. Panoramalauf Döggingen“ als sechster Wertungslauf über 10,8 Kilometer statt. Der Start erfolgt um 17 Uhr bei der Gauchachschule in Döggingen. Am bewährten Termin zu Beginn der Sommerferien hält der Lauftreff Pfohren bei der 18. Auflage des Volkslaufes „Rund um Pfohren“ am Mittwoch, 25. Juli, über zehn Kilometer fest. Er dürfte wie in all den Vorjahren eine große Beteiligung bringen.

Als vorletzter Wertungslauf geht am Sonntag, 5. August, der „41. Schönwälder 10 Kilometer Lauf“ des ausrichtenden Skiclub Schönwald über die Bühne. Der Lauf wird beim „Franzosenheim“ oberhalb der Adler-Schanzenanlage von Schönwald um 10 Uhr gestartet. Gleichzeitig finden der 24. Schülerlauf über fünf und der dritte Jedermannslauf über 3,3 Kilometer statt. Das Finale der Denzer-Laufserie findet am Samstag, 15. September, mit Start und Ziel beim Bauhof von Vöhrenbach statt. Der 9. Stauseelauf über 11,5 Kilometer zur Linachtalsperre und zurück wird vom SV 69 Furtwangen und SC Vöhrenbach gemeinsam ausgerichtet.

Als krönender Abschluss der 20. Cup-Serie findet die Siegerehrung am Freitag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Intersport Denzer-Sporthaus in Donaueschingen statt.

Angebot für Vielstarter

Wer sich bis Sonntag, 8. April, zu einer Sammelmeldung für alle Läufe entschließt, kann 30 Euro Meldegebühr sparen und mit etwas Glück Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 200 Euro gewinnen. Die Auslosung der Preise wird nach dem Volkslauf in Wolterdingen am 5. Mai vorgenommen.