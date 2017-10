Regionalsport Schwarzwald Zittersieg der Wild Wings mit viel Glück und noch mehr Strahlmeier

Schwenningen gewinnt vor 3395 Zuschauern in der Helios-Arena umkämpftes Spiel gegen die Iserlohn Roosters mit 2:1. Kurioser Siegtreffer von Tim Bender

Eishockey: Die Wild Wings machten mit einem umkämpften 2:1-Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt. Trotz einiger Ausfälle entschieden die Schwenninger die Partie vor allem aufgrund der größeren Kraftreserven im Schlussdrittel für sich.

Das personelle Hin und Her bei den Wild Wings nimmt offenbar kein Ende. Mit Andrée Hult und Tobias Wörle kehrten gegen Iserlohn zwar zwei Spieler nach ihrer Verletzungspause wieder in den Kader zurück. Dafür fielen wiederum zwei andere SERC-Cracks aus: Jussi Timonen (Oberkörperverletzung) und Kyle Sonnenburg, der beim 5:4-Erfolg am Freitag in Krefeld einen Puck ins Gesicht bekommen hatte. Zudem fehlten gegen die Roosters auch Simon Danner und Marc El-Sayed.

Die Schwenninger hatten bereits in Krefeld bewiesen, dass sie trotz mehrerer Ausfälle punkten können. Warum sollte dies nicht auch gegen die „Hähne“ aus dem Sauerland klappen? Zumindest überstanden die Wild Wings – anders als in den vergangenen zwei Partien – die erste Spielminute ohne Gegentor. Auf echte Torchancen mussten die Zuschauer ohnehin lange warten. Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier und Roosters-Schlussmann Mathias Lange verbrachten eine recht entspannte Anfangsviertelstunde. Viel Stückwerk und zahlreiche Fehlpässe prägten diese Phase. Nach rund 15 Minuten legte jedoch eine Mannschaft richtig los, und das waren die Roosters. Viel Glück und noch mehr Strahlmeier sorgten dafür, dass die Wild Wings ohne Rückstand in die erste Drittelpause gingen. Mehrfach zischte der Puck entweder knapp am Schwenninger Tor vorbei oder „Strahlie“ war zur Stelle.

Knapp drei Minuten waren im zweiten Drittel gespielt, da war auch Strahlmeier geschlagen. Nach einem Fehlpass von Hult knallte Justin Florek die Scheibe ins Schwenninger Netz zum 0:1 (23.). Iserlohn drückte nun mächtig aufs Gaspedal und hätte das 0:2 machen müssen. Doch Chris Brown verpasste zunächst die Riesenchance zum zweiten Treffer. Kurz darauf hätte Jack Combs den Puck nur noch über die Linie drücken müssen, verdaddelte jedoch das Spielgerät.

Meist rächen sich solche Leichtsinnsfehler. Und so kam es auch. Ein gravierender Schnitzer von Roosters-Verteidiger Kevin Schmidt brachte die Wild Wings in der 29. Minute zurück ins Spiel. Schmidt „bediente“ Schwenningens Kapitän Will Acton. Dieser nahm das Geschenk dankend an und glich zum 1:1 aus. Nicht nur aufgrund des Gegentreffers hatte Schmidt seinen Iserlohner Kollegen einen Bärendienst erwiesen, denn plötzlich waren die Wild Wings in Fahrt. Schwenningen drückte nun und es fehlte nicht viel, dann hätten die heimischen Fans im zweiten Drittel zum zweiten Mal gejubelt. Dazu kam es zwar nicht, doch nun war richtig Schwung im Spiel. Es wurde eine unterhaltsame Eishockey-Partie, an der die Zuschauer ihre Freude hatten.

Es waren vor allem die Wild Wings, die diesen Schwung mit ins dritte Drittel nahmen. Chance um Chance erspielten sich die Schwenninger im Schlussabschnitt. Die Schwäne hatten ihre stärkste Phase und waren klar die bessere Mannschaft. Doch der Puck wollte zunächst nicht ins Iserlohner Netz. Kurioserweise sorgte eine Halbchance sieben Minuten vor dem Spielende für den Führungstreffer der Schwenninger. Ein Schuss von Tim Bender wurde abgefälscht. Der Puck flog im hohen Bogen vor das Gäste-Tor und war plötzlich drin. Die Schiedsrichter nahmen die Videobilder der Szene noch einmal unter die Lupe und entschieden auf 2:1.

In der Schlussphase hätten die Wild Wings fast noch den Ausgleich kassiert. Doch wiederum verhinderte die Mischung aus Einsatz, Glück und Strahlmeier einen Treffer der Roosters. Es blieb beim knappen, aber aufgrund des starken dritten Drittels verdienten Schwenninger Sieg. Nach Strahlmeiers erneuter Glanzvorstellung gegen Iserlohn ist es doppelt bitter, dass der Schlussmann am Dienstag beim Spiel in Straubing aus familiären Gründen fehlen wird.