Regionalsport Schwarzwald Zittern im Tabellenkeller bei den Schwarzwälder Klubs

Abstiegskonstellation in den Fußball-Ligen. Drei Spielklassen mit Schwarzwälder Mannschaften werden reduziert

Fußball: Die Fußball-Saison 2017/18 ist auf der Zielgeraden, das Zittern um den Klassenerhalt steigt. Viele Schwarzwälder Vereine bangen noch um den Verbleib in der Liga und hoffen, dass die Zahl der Absteiger in ihrer Spielklasse so gering wie möglich ist.

Die Tatsache, dass nach dieser Saison sowohl in der Verbandsliga Südbaden als auch in der Kreisliga A die Zahl der Mannschaften reduziert wird, erhöht die Abstiegsgefahr. Ein Blick auf die südbadischen Ligen mit Schwarzwälder Beteiligung.

Verbandsliga Südbaden

Obwohl aus der Oberliga Baden-Württemberg keine Mannschaft in die Verbandsliga Südbaden absteigen muss, gibt es im südbadischen Oberhaus mindestens vier Absteiger. Der Grund: Die Liga wird wieder von 18 auf 16 Teams verringert. Klar ist bereits, dass der FC Neustadt eine Etage tiefer muss. Der FC Bad Dürrheim steht drei Spieltage vor Saisonende auf dem viertletzten und damit auf einem direkten Abstiegsplatz (15.). Klettern die Kurstädter noch auf Rang 14, müssen sie darauf hoffen, dass der Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Oberliga erfolgreich ist. Schaffen es die Bad Dürrheimer noch auf Platz 13, spielen sie auch kommende Saison sicher in der Verbandsliga.

Landesliga, Staffel 3

Mindestens zwei, maximal vier Absteiger wird es in dieser Liga geben. Zwei Absteiger gibt es lediglich dann, wenn sich der Vizemeister in der Aufstiegsrunde durchsetzt und in der Verbandsliga sowohl Bad Dürrheim als auch der FC Singen den Klassenerhalt schaffen. Mehr als vier Absteiger wird es nicht geben. Steigen Bad Dürrheim und Singen ab und scheitert zudem der Vizemeister in der Aufstiegsrunde, erhöht sich die Liga auf 17 Mannschaften.

Einer der sieben Schwarzwälder Landesligisten muss noch um den Klassenerhalt zittern. Die DJK Villingen steht zwei Spieltage vor Saisonende auf dem drittletzten Platz. Die Villinger sind punktgleich mit dem Viertletzten (SC Konstanz-Wollmatingen) und liegen einen Zähler hinter dem sicher rettenden zwölften Platz.

Bezirksliga Schwarzwald

Wie viele Mannschaften im Bezirksoberhaus nach dieser Saison in den sauren Apfel beißen müssen, hängt von der DJK Villingen und vom Vizemeister ab. Schafft Villingen den Klassenerhalt und der Bezirksliga-Zweite ist in der Aufstiegsrunde erfolgreich, trifft es am Tabellenende lediglich zwei Teams. Steigt Villingen ab und der Vizemeister scheitert, müssen vier Bezirksligisten eine Liga tiefer.

Kreisliga A

Vier plus die Anzahl der Bezirksliga-Absteiger – so lautet die Formel für die Zahl der Mannschaften, die insgesamt aus beiden Kreisliga A-Staffeln absteigen müssen. Da aus der Bezirksliga mindestens zwei Mannschaften kommen, gibt es auch mindestens sechs Absteiger (drei je Staffel).

Die Viertletzten der Staffel 1 und 2 treffen in der Relegation um den Klassenerhalt aufeinander. Hier sind drei verschiedene Szenarien möglich. Steigen lediglich zwei Teams aus der Bezirksliga ab, bleibt auch der Relegations-Verlierer in der Kreisliga A. Kommen drei Mannschaften aus dem Bezirksoberhaus in die Kreisliga A, muss der Relegations-Verlierer in die Kreisliga B. Richtig bitter wird es bei vier Bezirksliga-Absteigern, dann würde nämlich auch der Sieger der Relegation absteigen.

Für die Kellerkinder aus der Region heißt es somit in den nächsten Wochen, dem FC Bad Dürrheim, der DJK Villingen und den Schwarzwälder Vertretern in den Aufstiegsspielen kräftig die Daumen drücken.