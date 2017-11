Zehn Vierer-Wertungen

Regionalliga-Kampf zwischen KSV Tennenbronn und WKG Weitenau-Wieslet endet ohne Sieger

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – WKG Weitenau-Wieslet 20:20 (hl) Ein spannender Kampf endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten. Bei Tennenbronn fehlten insbesondere Jonas und Mathias Schondelmaier, da beide im Urlaub verweilen. Ungewöhnlich auch das Ergebnis von 20:20. Es gab in allen zehn Einzelkämpfen Vierer-Wertungen.

Bis 57 kg musste sich Eduard Jung (KSV) gegen Janis Hug durch einen knallharten Hüftschwung geschlagen geben. Im Schwergewicht glich Dimitar Kumchev (KSV) wieder durch einen Schultersieg aus. David Brenn (KSV) zeigte bis 61 kg eine starke Leistung und siegte gegen den unbequemen Maximilian Tröndlin überhöht nach Punkten. Dominik Pfeifer hingegen unterlag in der Klasse bis 98 kg überhöht gegen Michael Herzog.

Lukas Brenn sorgte in der 66 kg-Klasse fast für eine Sensation, als er Svetlin Shindov auf den Schultern hatte. Doch der Pfiff des Kampfrichters blieb aus. Brenn musste sich danach noch überhöht geschlagen geben. Bis 86 kg Freistil konnte Thorsten Götz eine überhöhte Punktniederlage gegen Alex Asal nicht verhindern.

Den spannendsten Kampf lieferten sich in der 71 kg-Klasse Matteo Lehmann und Zorhab Ohanian. Lehmann begann furios mit einer 6:0-Führung, nach einem zwischenzeitlichen 10:10 wurde er noch kurz vor Schluss ausgekontert und geschultert. Bis 80 kg siegte Florian Neumaier, da sein Gegner Übergewicht hatte. Fabian Reiner machte mit Stefan Kilchling kurzen Prozess und schulterte ihn. Nun lag es an Timo-Marcel Nagel das Unentschieden zu retten, was ihm durch eine bravouröse Leistung mit einem 16:0-Sieg kurz vor Ablauf der Kampfzeit gegen Dennis Kronberger gelang.