Regionalsport Schwarzwald "Wollen Fans tollen Kampf bieten"

KSV Tennenbronn erwartet Rheinfelden. Entscheidung um Aufstieg steht bevor

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – KSV Rheinfelden (Samstag, 20 Uhr). (am) Der Tag der Entscheidung steht bevor. Wer muss in den sauren Apfel beißen, der 1. Bundesliga heißt? Bisher hat kein Verein der Regionalliga Ambitionen dafür gezeigt, und vor dem letzten Saisonkampf lässt sich eine Prognose über die wahre Stärke nicht treffen. Aktuell kommen noch fünf Mannschaften für den zum direkten Aufstieg führenden 2. Platz in Frage, darunter auch Tennenbronn.

Die Notbremse ziehen und bereits auf der Waage verlieren, wie das andere Ligakonkurrenten bereits praktiziert haben, will Tennenbronns Trainer Mathias Brenn auf keinen Fall. Er verspricht: „Wir wollen unseren Fans zum Abschluss einen tollen Kampf bieten“. Der Gegner Rheinfelden steht zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat aber durchaus Potenzial, um ordentlich Paroli zu bieten. Tennenbronn hat in der Vorrunde nur hauchdünn mit 16:15 Punkten gewonnen, und damals war von Schiebereien noch nicht die Rede. Nach Einzelkämpfen war Rheinfelden sogar mit sechs Siegen das bessere Team. Sulejman Ajeti gewann gegen Mathias Schondelmaier, Vincent von Czenstkowski gegen David Brenn, Fabian Wepfer gegen Matteo Lehmann, Andrius Reisch gegen Timo-Marcel Nagel, Manuel Kingani gegen Jonas Schondelmaier und Eduard Frick gegen Dominik Pfeifer. Mit vier Vierern durch Lukas Brenn, Fabian Reiner, Florian Neumaier und Dimitar Kumchev konnte Tennenbronn die Niederlage noch abwenden. Alle sechs damaligen Siegringer von Rheinfelden gingen auch am letzten Wochenende gegen Sulgen noch auf die Matte und dürfen auch in Tennenbronn erwartet werden. Ein Selbstläufer wird das nicht.

Verbandsliga: KSV Tennenbronn II – Gresgen (Samstag, 18.30 Uhr). Dass die 2. Mannschaft des KSV Tennenbronn als Absteiger die Verbandsliga mit einem Erfolgserlebnis verlassen kann, ist sehr unwahrscheinlich. Die Mannschaft von Gresgen um den ehemaligen Tennenbronner Schwergewichtler Markus Eichin steht aktuell auf dem 4. Tabellenplatz und hat in der Vorrunde gegen Tennenbronn sieben Einzelkämpfe gewonnen.

Schüler: Für die erste Schülermannschaft geht es dagegen um den 8. Meistertitel in Folge in der Verbandsjugendliga Südbaden. Sie braucht am Samstag zwei Siege, um den derzeitigen Tabellenführer Radolfzell, der die Runde bereits beendet hat, zu überholen. Gegen Kandern kann man damit rechnen, aber Lahr ist eine große Hürde.